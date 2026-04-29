GLP-1·SGLT2 시대에도 당뇨발은 따로 봐야 하는 이유

GLP-1 수용체작용제와 SGLT2 억제제의 등장은 당뇨 치료의 흐름을 바꿔놨다. 예전에는 혈당 수치 자체를 낮추는 데 초점이 맞춰졌다면, 최근에는 심혈관질환과 만성콩팥병, 말초혈관 합병증까지 함께 관리하는 방향으로 치료의 무게중심이 넓어지고 있다.

하지만 치료제가 좋아졌다고 해서 당뇨발 관리가 저절로 해결되는 것은 아니다. 당뇨발은 단순히 혈당 하나로 설명되는 문제가 아니라, 신경병증과 상처, 감염, 압력, 혈류 저하가 함께 얽혀 진행되는 대표적인 복합 합병증이다.

민트병원 혈관센터 배재익 대표원장(인터벤션 영상의학과 전문의‧의학박사)에 따르면 발에 생긴 상처가 잘 낫지 않거나 차갑고 검붉게 변하는 양상이 동반된다면, 이는 피부 문제를 넘어 말초동맥폐쇄병과 같은 허혈성 변화까지 의심해야 한다.

국제당뇨발가이드라인(IWGDF) 역시 당뇨발궤양이나 괴저 환자에서는 말초동맥질환 여부를 별도로 평가하고, 허혈이 확인되면 재관류 치료를 검토해야 한다고 권고한다.

배재익 대표원장은 “당뇨발은 혈당 관리만으로 설명되지 않는 질환인 만큼, 발 상태를 따로 보고 혈류 문제를 놓치지 않는 접근이 중요하다”고 말했다.

business man scratch the itch by hand with athlete foot problem

◆발 상처 예방과 조기관리가 당뇨발 관리의 시작

당뇨발은 작은 상처 하나에서 시작되는 경우가 많다. 감각이 둔해져 상처를 늦게 발견하고, 혈당이 높아 상처 회복이 더딘 데다, 혈류까지 떨어져 있으면 감염과 조직 손상이 빠르게 악화할 수 있다. 이 때문에 당뇨발 관리의 기본은 약제 변화보다 먼저, 환자 본인이 발을 매일 살피고 상처를 초기에 발견하며, 이상이 있을 때 늦지 않게 진료를 받는 데 있다.

배재익 대표원장은 “발의 상처가 작아 보여도 오래 낫지 않거나 발의 색이 변하고 통증, 냄새, 진물이 동반되면 단순 피부 상처로 넘겨선 안 된다”고 말했다.

Doctor checking blood sugar level with glucometer. Treatment of diabetes concept.

◆당뇨발 치료의 핵심은 혈류 개통

당뇨발에서 반드시 짚어야 할 증상 중 하나는 말초동맥폐쇄병이다. 발 상처가 아무리 작아도, 아래로 내려가는 혈류가 충분하지 않으면 조직은 회복될 기반 자체를 잃는다. 국제당뇨발가이드라인은 당뇨발 궤양이나 괴저가 있는 환자에서 발목상완지수, 발가락 압력, 도플러 파형 등으로 혈류 상태를 평가하고, 심한 허혈이 의심되면 혈관 전문의 평가와 혈관 치료를 고려할 것을 권고한다.

배재익 대표원장은 “당뇨발 환자에서 상처 치료를 열심히 해도 잘 낫지 않는다면 혈류 문제를 의심해야 한다”며 “특히 발이 차갑거나 창백·검붉게 변하고, 보행 시 종아리 통증이 반복되거나 상처가 깊어지는 양상이 보이면 말초동맥폐쇄병 평가가 꼭 필요하다”고 설명했다.

혈관이 좁아져 있거나 막힌 것이 확인되면 인터벤션 혈관 개통술을 통해 혈류를 확보하여 혈액이 잘 흐르도록 교정할 수 있다. 다만 발의 상처가 너무 심하다면 혈관 개통술 적용이 어려울 수 있어 발의 상태가 심각해지기 전 빠른 처치가 중요하다.

◆당뇨발 예후를 가르는 개인관리

최근 말초동맥폐쇄병 가이드라인도 환자 교육과 발 관리, 예방적 관리, 다학제 접근의 중요성을 강조하고 있다. 특히 당뇨 환자에게는 맨발 보행을 피하고, 발톱과 굳은살을 무리하게 손보지 않으며, 꽉 끼는 신발을 삼가고, 발의 색 변화나 미세한 상처도 매일 확인하는 습관이 중요하다. 치료제가 아무리 발전해도 이런 기본 관리가 빠지면 당뇨발은 뒤늦게 발견되기 쉽고, 그만큼 치료도 복잡해질 수 있다.

배재익 대표원장은 “당뇨발은 어느 날 갑자기 생기는 중증 질환이 아니라, 작은 신호를 놓치며 서서히 커지는 합병증에 가깝다”며 “상처를 방치하지 않고, 혈류 이상 가능성을 일찍 확인해 필요한 경우 혈관 치료까지 연결하는 것이 결국 발을 지키는 핵심”이라고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]