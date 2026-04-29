눈가 볼륨 잃으면 피곤해 보인다… 눈밑 꺼짐 관리법은

눈가 부위는 얼굴 전체 인상을 좌우하는 핵심 부위로 꼽힌다. 피부 두께가 얇고 움직임이 많은 부위인 만큼 작은 변화만으로도 피곤해 보이거나 나이가 들어 보이는 인상을 안겨줄 수 있기 때문이다. 특히 눈밑 볼륨이 감소할 경우 그림자가 짙어 지면서 어두운 느낌이 강조되고 전체적인 생기마저 떨어져 보일 수 있다.

이러한 외모 변화의 원인을 단순히 노화 때문이라고 설명할 수는 없다. 수면 부족, 스트레스, 잘못된 생활 습관, 피부 탄력 저하, 반복적인 표정 움직임 등이 복합적으로 작용하면서 눈가 변화를 일으키는 경우가 많기 때문이다. 같은 눈밑 꺼짐이라도 좁고 깊게 나타나는 경우, 넓고 완만하게 진행되는 경우 등 개인별 양상이 다른 것도 특징이다.

최근에는 눈가 개선 방식이 과거와 달라지는 양상을 보이고 있다. 단순히 꺼진 부위를 채워 즉각적인 볼륨감을 만드는 데 집중하기보다 피부 상태, 조직 균형까지 함께 고려해 자연스러운 인상을 만드는 방향이 부각되고 있다. 무엇보다 눈가에 과도한 변화가 나타날 경우 오히려 부자연스럽게 보일 수 있어 섬세한 접근이 요구된다.

눈가 볼륨과 피부 컨디션을 함께 고려하는 자연스러운 방식 중 하나로 쥬베룩 아이 시술을 꼽을 수 있다. 이 방법은 볼륨 보완을 넘어 피부 환경까지 함께 고려하는 과정이다. 특히 부담을 낮추면서 점진적인 변화를 원하는 경우 적합하다고 알려져 있다.

다만 눈가 부위 조직이 얇고 민감도가 높은 만큼 주입 깊이 및 범위, 양 조절 여부가 결과에 큰 영향을 미친다. 따라서 과도하게 볼륨을 형성하기보다 주변 조직과의 조화를 고려해 자연스러운 라인을 만드는 것이 중요하다. 더불어 개인의 눈밑 구조와 피부 상태에 따라 적용 방식도 달라질 수 있어 유의해야 한다.

비티큐의원(BTQ의원) 김새롬 원장은 "눈가를 개선할 때 그저 볼륨을 채우는 단순한 개념으로 접근하지 말고 얼굴 전체 인상과 균형을 함께 고려하는 과정이 이뤄져야 한다"며 "개인의 눈밑 구조와 피부 컨디션에 맞춘 섬세한 설계가 자연스럽고 만족도 높은 결과로 이어질 수 있다는 점을 꼭 기억해야 한다"고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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