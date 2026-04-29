[도로 위 생존법] “보험만 부르면 끝?”… 당신이 몰랐던 교통사고 대처의 ‘골든 타임’

타이어뱅크가 교통사고 대처 팁을 안내하고 있다. 사진은 서울 경찰청의 정보센터에 사고가 신고되고 있는 모습. 제미나이 AI 이미지.

#직장인 A씨는 얼마 전 퇴근길에 가벼운 접촉사고를 당했다. 상대 운전자와 원만히 합의하고 보험사 직원만 기다렸으나 며칠 뒤 상대방이 말을 바꾸며 과실 비율을 주장하자 증거 부족으로 곤란한 상황에 처했다.

정부 정책브리핑 자료에 따르면 2025년 한 해 공식 집계된 교통사고만 19만3889건에 달한다. 하지만 전문가들은 통계에 잡히지 않는 ‘가벼운 접촉사고’까지 합치면 그 숫자는 수십만 건에 육박할 것으로 보고 있다. 누구나 언제든 사고의 당사자가 될 수 있다는 뜻이다.

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크(회장 김정규)는 운전자들이 사고가 생겼을 때 단계별 대처 요령을 고객들에게 다음과 같이 안내 중이다. 갑작스러운 사고 현장에서 내 재산과 내 과실을 지키기 위해 운전자가 반드시 기억해야 할 단계별 대처법을 정리했다.

◆“차부터 빼세요”… 2차 사고는 목숨을 앗아간다

사고가 나면 현장 보존을 위해 도로 위에 차를 세워두고 시비부터 가리는 경우가 많다. 하지만 이는 고속도로나 전용도로에서 2차 추돌 사고를 유발하는 극도로 위험한 행동이다. 차량 이동이 가능하다면 즉시 갓길로 차를 옮겨야 한다. 그 후 사고 지점 후방 100~200m 지점에 삼각대를 설치해 후속 차량에 신호를 주는 것이 최우선이다.

◆보험사보다 ‘경찰 신고’가 먼저인 이유

대부분의 운전자가 보험 접수면 충분하다고 생각하지만, 실제 법적 과실을 판가름하는 주체는 보험사가 아닌 경찰이다. 타이어뱅크 관계자는 “피해 보상은 보험사가 맡지만 사고 경위를 공적으로 확정 짓는 것은 경찰의 업무”라며 “특히 12대 중과실 사고나 인명 피해가 의심될 경우, 나중에 불리한 상황에 처하지 않으려면 반드시 112 신고를 통해 사고 기록을 남겨야 한다”고 조언했다.

◆사진은 ‘멀리서’ 찍어야 돈을 아낀다

사고 부위만 클로즈업해서 찍는 사진은 의외로 증거 능력이 떨어진다. 바퀴의 방향, 도로의 차선, 주변 지형지물이 모두 나오도록 원거리 사진을 반드시 포함해야 한다. 최근에는 주변 상가 CCTV 확보도 수월해진 만큼 사고 직후 주변에 도움을 받을 수 있는 카메라가 있는지 살펴보는 여유가 필요하다.

◆억울한 ‘포트홀’ 파손, 참지 말고 보상 신청

최근 유가 상승만큼 운전자를 괴롭히는 것이 바로 도로 위 지뢰 ‘포트홀’이다. 타이어뱅크 관계자는 “계절과 무관하게 포트홀로 인한 타이어 파손 입차 비율이 꾸준히 늘고 있다”고 소개했다. 포트홀 사고는 도로 관리 주체(지자체 등)에 보상을 청구할 수 있다. 단, 사고 당시의 블랙박스 영상이나 사진 등 확실한 증거물이 있어야 과실 비율을 유리하게 가져갈 수 있다는 점을 잊지 말아야 한다.

기름값 한 푼 아끼는 것 만큼 중요한 것이 사고 발생 시 내 과실을 1%라도 줄이는 것이다. 당황스러운 순간일수록 ‘안전 확보-경찰 신고-다각도 채증’이라는 3원칙을 기억해야 한다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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