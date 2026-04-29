북중미 월드컵서 언쟁 시 입 가리면 레드카드… ‘비니시우스 규정’ 도입

비니시우스. 사진=AP/뉴시스

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 상대와 대치 중 입을 가리면 레드카드가 주어진다.

국제축구평의회(IFAB)는 29일 캐나다 밴쿠버에서 열린 특별 회의에서 이같은 경기규칙 개정안을 만장일치로 승인했다. IFAB는 성명을 통해 “지난 2월 열린 IFAB 연례 총회에서 합의된 바와 같이 이번 결정은 FIFA 주도로 모든 주요 이해관계자와 철저한 합의를 거쳐 이뤄졌다”고 밝혔다.

이 규정은 북중미 월드컵부터 적용될 예정이다. 이 규정은 이른바 ‘비니시우스 규정’으로도 불린다. 비니시우스(레알 마드리드)는 지난 2월 벤피카(포르투갈)와의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 녹아웃 라운드 플레이오프(PO) 1차전에서 결승골을 넣은 뒤 세리머니를 펼쳤다. 이때 벤피카 미드필더 잔루카 프레스티아니와 신경전이 벌어졌다. 여기서 프레스티아니가 비니시우스를 향해 ‘원숭이’라고 불렀다는 의혹을 받았다.

프레스티아니는 해당 표현을 사용한 점은 부인했다. 하지만 동성애 혐오 발언을 한 사실은 인정했다. 그는 UEFA로부터 6경기 출전 정지 징계를 받았다. 프레스티아니가 해당 발언을 할 때 유니폼으로 입을 가리면서 UEFA가 입증하기 어려웠던 것으로 전해졌다.

잔니 인판티노 FIFA 회장은 “선수가 입을 가리고 무언가를 말했는데, 그것이 인종차별적인 결과를 초래한다면 당연히 퇴장당해야 한다”며 “숨길 게 없다면 말할 때 가리지 않는다”라고 말했다.

IFAB는 심판 판정에 항의하며 그라운드를 벗어나는 선수도 레드카드를 받을 수 있게 하는 규정도 승인했다. 이는 지난 1월 아프리카 네이션스컵 결승에서 세네갈 선수들이 경기 중 그라운드를 벗어난 행위가 영향을 끼쳤다. 당시 세네갈 선수들은 개최국 모로코에 페널티킥이 주어지자 이에 항의하며 라커룸으로 철수했다. 이후 돌아와 연장전을 치렀고 1-0으로 이겼다.

이후 아프리카축구연맹(CAF) 항소위원회가 모로코의 이의를 받아들였고 지난 3월 세네갈의 우승이 박탈됐다. 새 규정은 선수들에게 경기장을 떠나도록 선동한 팀 관계자들에게도 적용된다. IFAB는 “원칙적으로 경기 중단을 초래한 팀은 몰수패 처리된다”고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]