넷플릭스 ‘기리고’ 3일 만에 글로벌 4위…멕시코·UAE 등 37개국 톱10

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘기리고’가 공개 첫 주 3일 만에 글로벌 톱10 비영어 쇼 4위를 차지했다.

29일 넷플릭스에 따르면 ‘기리고’는 지난 24일 공개 이후 280만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록, 글로벌 비영어 쇼 4위에 등극했다. 대한민국을 포함해 멕시코, 인도, 말레이시아, 태국, 아랍에미리트(UAE), 터키 등 총 37개 국가에서 톱10 리스트에 올랐다.



‘기리고’는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 ‘기리고’의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그렸다. 배우 전소영, 강미나, 백선호, 현우석, 이효제 등 신예들이 주연으로 활약했다.



‘YA(영 어덜트) 호러’라는 새로운 장르가 선사하는 신선한 공포로 전 세계 언론의 호평을 끌어냈다. 미국 매체 디사이더는 “기리고의 저주를 막기 위해 사투를 벌이는 인물들의 모습이 재미와 공포를 동시에 선사한다”고 했고 홍콩 사우스차이나모닝포스트는 “학원물로 시작해 오컬트 호러로 확장되며, 인물들이 폐쇄된 공간에서 겪는 두려움을 통해 강렬한 공포를 선사한다”​고 했다. 또 미국 타임은 “청소년 드라마, 테크 호러, 오컬트 미스터리의 영리한 조합. 마지막까지 예측하기 어려운 흥미로운 혼합” 등 극찬을 보냈다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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