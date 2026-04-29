키오프, 음방 2관왕 달성…“고생하며 얻은 성과 감사해”

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 또 하나의 음악방송 1위 트로피를 거머쥐었다.

키스오브라이프는 지난 28일 방송된 ENA ‘케이팝업 차트쇼’에서 신곡 ‘Who is she’로 1위인 ‘케이팝 업 베스트 뮤직’을 수상했다. 이번 활동에서 음악방송 2관왕이다.

이날 키스오브라이프는 본 무대에 앞서 팬들의 투표로 결정되는 스페셜 초이스 주인공으로 선정되는 기염을 토했다. 멤버들은 “앞으로 더욱 좋은 음악으로 보답하겠다. 저희만의 매력을 담은 신곡에 많은 사랑을 부탁드린다”는 소감과 함께 팬덤 ‘키씨(KISSY)’를 향한 재치 있는 2행시를 선보였다.

이어 'Who is she'로 무대를 꾸민 키스오브라이프는 감각적인 사운드와 퍼포먼스에 맞춘 강렬한 군무 퍼포먼스, 보는 이들을 사로잡는 강렬한 에너지를 선보였다.

1위 트로피 주인공으로 호명된 멤버들은 “고생하며 얻은 성과가 가장 값지고 감사하다. 이 감정을 잃지 않고 키씨들에게 더 소중한 시간을 만들 수 있도록 노력하겠다”며 소감을 전하며 기쁨 가득한 앙코르 무대로 엔딩을 장식했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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