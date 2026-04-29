‘살목지’ 21일 연속 박스오피스 1위…누적 관객 207만

영화 ‘살목지’가 21일 연속 박스오피스 1위를 차지하며 열풍을 이어가고 있다.

29일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 ‘살목지’는 지난 28일 5만 1188명의 관객을 모으며 누적 관객 207만 6847명을 기록, 박스오피스 1위 자리를 지켰다.

이로써 지난 8일 개봉일부터 무려 21일 간 전체 박스오피스 정상 자리를 지켜냈다. 올해 개봉작 중 개봉일부터 박스오피스 1위를 가장 긴 시간 동안 수성한 작품이자 영화 ‘왕과 사는 남자’ 다음으로 최장 기간 동안 박스오피스 1위 자리를 유지한 작품이다.

영화는 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 이야기다. 손익분기점인 80만명을 훌쩍 뛰어넘는 것은 물론 지난 27일에는 ‘곤지암’(2018) 이후 8년 만에 공포 영화로서 200만 고지를 넘겼다.

박스오피스 2위는 영화 ‘프로젝트 헤일메리’로 1만 6822명의 관객이 찾아 누적 252만 3326명을 달성했으며 3위는 1만 5556명의 관객을 동원해 누적 19만 5084명을 모은 영화 ‘짱구’다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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