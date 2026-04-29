425명의 어린이들과 함께! 프로축구 이랜드, 사생대회 이벤트 성공적으로 마쳤다

사진=서울 이랜드 FC 제공

프로축구 K리그2 서울 이랜드가 사생대회 이벤트를 성공적으로 마쳤다.

이랜드는 지난 26일 화성FC와의 홈경기에서 ‘2026 서울 이랜드 FC 사생대회’를 열었다.

이번 사생대회에는 총 425명의 어린이가 참가했다. 경기 시작 3시간 전부터 트랙 출입문에는 참가 어린이와 가족들이 줄을 이었다. 운동장 트랙 곳곳에는 도화지를 펼친 어린이들이 옹기종기 모여 그림을 그렸다. 사생대회 주제는 ‘서울 이랜드 FC’와 ‘가족’이었다.

행사는 즐거운 분위기 속에서 진행됐다. 참가자들은 그림을 그리는 동안 간식을 즐겼다. 특히 어린이 참가자들은 평소 관중석에서만 바라보던 그라운드를 가까이에서 마주했다. 구단 마스코트 ‘레울’과 ‘레냥’과 사진을 찍고 교감하며 특별한 추억을 쌓았다.

한편 이랜드는 다음 달 3일 김포FC와 목동운동장에서 하나은행 K리그2 10라운드 홈경기를 치른다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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