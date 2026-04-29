BTS, 빌보드 핫100 5주 연속 상위권…플레이브, K-팝 버추얼 그룹 새 역사

방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫100에서 22위에 오르며 상위권을 유지했다.

지난 28일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트에 따르면 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)의 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)은 핫100 22위에 올랐다. 지난 주 10위에서 12계단 하락했으나 해당 차트에 1위로 데뷔한 이후 5주 연속 상위권에 머물렀다. 수록곡 ‘Body to Body’(95위)도 5주째 핫 100에 들었다. 앞서 메인 앨범 차트 빌보드 200 1위를 차지한 ‘아리랑’은 이번 주 4위를 차지했다. 5주 연속 톱5다.



‘스윔’은 글로벌(미국 제외), 글로벌 200에서 각각 2위와 3위에 올랐다. 5주째 톱 3를 유지 중이다. 또한 성덕대왕신종의 종소리를 제외한 가창곡 13곡 전부 두 차트에서 순위권을 지켜 장기 흥행세를 이어갔다.

또한 ‘아리랑’은 톱 앨범 세일즈 3위, 톱 스트리밍 앨범 7위, 바이닐 앨범 8위에 안착했고 ‘스윔’은 ‘디지털 송 세일즈’ 4위에 진입하는 등 음원, 음반이 주요 차트 곳곳에 고르게 분포했다.

버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)의 네 번째 미니앨범 ‘칼리고 파트 투’(Caligo Pt.2)는 빌보드 200에 145위로 진입했다. 해당 차트에 플레이브가 입성한 건 이번이 처음이며 K-팝 버추얼 그룹 최초다. 아울러 아티스트 100 75위, 이머징 아티스트 2위, 월드 앨범 2위, 톱 앨범 세일즈 등 빌보드 다른 세부 차트에서도 선전했다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST인 가상 걸그룹 헌트릭스의 ‘골든’은 핫100 톱10 장기 집권 중이다. 지난 주보다 2계단 하락한 9위를 차지했다. 이번 주까지 해당 차트에 44주째 머무르고 있다. ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 지난 주 16위에서 이번 주에 7위로 뛰어 오르며 톱10에 복귀했다.

블랙핑크 멤버 제니(JENNIE)가 케빈 파커(Kevin Parker)가 이끄는 호주 사이키델릭 록 밴드 테임 임팔라와 협업한 ‘드라큘라’(Dracula)(Remix)는 지난 주보다 1계단 하락해 핫100 16위를 기록했다.

하이브(HYBE) 글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)의 신곡 ‘핑키 업’(PINKY UP)은 핫100 49위다. 지난 주 28위로 핫100에 데뷔한 이후 2주 연속 차트인이다. 두 번째 EP ‘뷰티풀 카오스’(BEAUTIFUL CHAOS)는 빌보드 200에서 지난 주와 같은 95위에 걸렸다. 43주 연속 차트인이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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