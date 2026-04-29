PSG, UCL 4강 1차전서 난타전 끝에 뮌헨 제압… 이강인·김민재 결장

사진=AP/뉴시스

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PSG(프랑스)가 바이에른 뮌헨(독일)과의 난타전 끝에 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 2연패를 향한 유리한 고지를 점령했다. 기대를 모았던 이강인(PSG)과 김민재(뮌헨)는 벤치만 달궜다.

PSG는 29일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025~2026시즌 UEFA 챔피언스리그 준결승 1차전 홈 경기에서 5-4로 승리했다. 승리의 공신은 우스만 뎀벨레와 흐비차 크바라츠헬리아다. 뎀벨레는 2골 1도움, 크바라츠헬리아는 2골로 맹활약했다.

전반에만 5골이 나왔다. 선제골의 몫은 뮌헨이었다. 전반 17분 주포 해리 케인이 페널티킥으로 골망을 흔들었다. 케인의 올 시즌 챔피언스리그 6경기 득점포다.

PSG는 반격에 나섰다. 전반 24분 데지레 두에의 침투패스를 받은 크바라츠헬리아가 상대 수비수를 제친 뒤 오른발 슈팅으로 동점 골을 터뜨렸다. 전반 33분에는 뎀벨레가 왼쪽에서 올린 코너킥을 주앙 네베스가 헤더로 역전골을 터뜨렸다.

뮌헨은 만만치 않았다. 전반 41분 알렉산다르 파블로비치의 패스를 받은 마이클 올리세가 페널티박스 내에서 왼발 슈팅으로 2-2를 만드는 동점골을 뽑았다. 하지만 PSG는 전반 추가시간 다시 재역전에 성공했다. 뮌헨 수비수 알폰소 데이비스의 핸드볼 반칙으로 얻은 페널티킥을 얻었다. 키커로 나선 뎀벨레가 오른 슈팅으로 골문을 갈랐다.

PSG는 후반 11분 크바라츠헬리아의 추가 골로 달아났다. 2분 뒤에는 두에의 패스를 받은 뎀벨레가 오른발 슈팅으로 5-2까지 점수 차를 벌렸다.

뮌헨은 끈질겼다. 후반 20분 요주아 키미히의 프리킥을 다요 우파메카노가 헤더로 연결하며 추격의 득점을 쏘았다. 3분 뒤에는 케인의 스루패스를 받은 루이스 디아스가 득점을 뽑아내며 한 골 차로 접근했다. 하지만 더 이상의 득점이 없었다. PSG는 다음 달 7일 2차전에서 비기기만 해도 결승에 오를 수 있다.

이강인과 김민재는 모두 교체 선수 명단에 포함됐으나 출전은 불발됐다. 이강인과 김민재 모두 직전 리그 경기에서 풀타임을 소화했으나 흐름을 잇지 못했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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