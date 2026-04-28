홍지윤, ‘사랑을 처방해 드립니다’ OST ‘내가 안아 줄게요’ 가창 참여

초이크리에이티브랩(대표 최신규) 소속 가수 홍지윤이 OST 참여로 대세 인기를 이어간다.

28일 소속사 초이크리에이티브랩은 “홍지윤이 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ OST ‘내가 안아 줄게요’ 가창에 참여했다”라고 밝혔다.

홍지윤은 최근 공연과 방송을 넘나드는 바쁜 일정 속에도 이번 ‘사랑을 처방해 드립니다’ OST 참여를 결정한 것으로 알려졌다. 홍지윤이 드라마 OST를 가창하는 것은 지난 2021년 방영된 TV조선 ‘결혼작사 이혼작곡2’의 ‘Love Again (러브 어게인)’ 이후 약 5년 만으로 반가움과 기대를 더한다.

특히 홍지윤은 탁월한 가창력과 매력적인 음색이 완성도 높게 어우러진 이번 ‘내가 안아 줄게요’로 전 세대 시청자와 음악 팬들을 찾는다. 홍지윤만의 풍부한 감정선과 섬세한 표현력은 패밀리 드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’의 서사를 더욱 흥미진진하게 전달하며, 극의 몰입도를 한층 끌어올릴 전망이다.

홍지윤은 지난달 종영한 MBN ‘현역가왕3’에서 여러 레전드 무대를 탄생시키며 최종 우승을 차지했다. 현재 ‘현역가왕3’ 전국투어 콘서트를 성황리에 진행 중이며, 분야를 아우르는 전방위 행보로 팬들과 만나고 있다.

최근 SBS Life 음악 프로그램 ‘더트롯쇼’에서 스페셜 MC로 활약했으며, MBN ‘2026 한일가왕전’에도 출연 중이다. 또한 인기 모바일 게임 ‘드래곤 플라이트’의 모델로 발탁되는 등 광고계의 러브콜도 이어지고 있다.

한편, ‘사랑을 처방해 드립니다’는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 드라마다. 매주 토·일요일 오후 8시 KBS 2TV에서 방송된다.

홍지윤이 가창한 ‘사랑을 처방해 드립니다’ OST ‘내가 안아 줄게요’의 발매일시를 비롯한 구체적인 정보는 추후 공개될 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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