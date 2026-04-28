김사랑, 2kg 감량 선언…“오후 5시 이후 물만” 다이어트 루틴 공개

사진 = 유튜브 채널 ‘김사랑 sa rang’

배우 김사랑이 다이어트 식단과 관리법을 공개했다.

28일 김사랑의 유튜브 채널에는 ‘댓글 읽다가 다이어트 결심한 김사랑 (+아이랑 벚꽃 명소 나들이)’라는 제목의 영상이 게재됐다.

사진 = 유튜브 채널 ‘김사랑 sa rang’

영상에서 김사랑은 “죽어도 안 빠지는 살이 있는데 어떻게 빼면 된다는 건 알고 있지만, 자꾸 마음이 흔들려서 못 빼고 있었다”며 “2kg 정도 이번 기회에 싹 빼볼까”라고 말했다.

그는 평소 식단에 대해 “아침에 요거트랑 버섯 밥을 조금 먹는다. 5시 전에는 아주 뭐든지 조금씩 먹으면 일주일에 1kg씩 빠진다”며 “5시 이후에는 아예 안 먹는다. 물만 마신다”며 자신만의 식사 습관을 덧붙였다.

사진 = 유튜브 채널 ‘김사랑 sa rang’

또한 “2주 동안 그렇게 해서 2kg을 빼고 한 달이나 두 달 동안 유지해야 한다. 그러면 그다음에는 좀 먹어도 안 찐다. (체중이) 거기에 머물러 있는 거다”라고 전했다. 김사랑은 앞으로 다이어트 과정을 콘텐츠로도 공유할 계획이라고 밝혔다.

앞서 김사랑은 몸매 관리를 위해 기상 직후 복근 운동을 하고, 매일 체중을 측정한다고 밝힌 바 있다. 그는 “평소보다 체중이 더 나가면 아무래도 덜 먹게 된다”며 “매일매일 재면서 긴장감을 가지려 한다. 몸무게를 재면 입맛이 떨어지게 된다”고 전했다.

한편 김사랑은 2000년 미스코리아 진으로 데뷔했으며, 이후 드라마 ‘시크릿 가든’, ‘사랑하는 은동아’, ‘복수해라’ 등에 출연하며 활동을 이어오고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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