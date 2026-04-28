김사랑, 2kg 감량 선언…“오후 5시 이후 물만” 다이어트 루틴 공개

배우 김사랑이 다이어트 식단과 관리법을 공개했다.
28일 김사랑의 유튜브 채널에는 ‘댓글 읽다가 다이어트 결심한 김사랑 (+아이랑 벚꽃 명소 나들이)’라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 김사랑은 “죽어도 안 빠지는 살이 있는데 어떻게 빼면 된다는 건 알고 있지만, 자꾸 마음이 흔들려서 못 빼고 있었다”며 “2kg 정도 이번 기회에 싹 빼볼까”라고 말했다.
그는 평소 식단에 대해 “아침에 요거트랑 버섯 밥을 조금 먹는다. 5시 전에는 아주 뭐든지 조금씩 먹으면 일주일에 1kg씩 빠진다”며 “5시 이후에는 아예 안 먹는다. 물만 마신다”며 자신만의 식사 습관을 덧붙였다.
또한 “2주 동안 그렇게 해서 2kg을 빼고 한 달이나 두 달 동안 유지해야 한다. 그러면 그다음에는 좀 먹어도 안 찐다. (체중이) 거기에 머물러 있는 거다”라고 전했다. 김사랑은 앞으로 다이어트 과정을 콘텐츠로도 공유할 계획이라고 밝혔다.
앞서 김사랑은 몸매 관리를 위해 기상 직후 복근 운동을 하고, 매일 체중을 측정한다고 밝힌 바 있다. 그는 “평소보다 체중이 더 나가면 아무래도 덜 먹게 된다”며 “매일매일 재면서 긴장감을 가지려 한다. 몸무게를 재면 입맛이 떨어지게 된다”고 전했다.
한편 김사랑은 2000년 미스코리아 진으로 데뷔했으며, 이후 드라마 ‘시크릿 가든’, ‘사랑하는 은동아’, ‘복수해라’ 등에 출연하며 활동을 이어오고 있다.
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