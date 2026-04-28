팝핀현준, ‘위 선종 수술’ 이후 근황…몰라보게 달라진 얼굴

사진 = 팝핀현준 SNS 계정

가수 겸 공연예술가 팝핀현준이 근황을 전했다.

팝핀현준은 28일 자신의 SNS에 “오늘은 방송 녹화”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 팝핀현준 SNS 계정

공개된 사진 속 팝핀현준은 아내 박애리의 품에 안긴 채 환한 미소를 짓고 있다. 금발 헤어에 체크무늬 셔츠, 뿔테 안경을 매치해 개성 있는 스타일을 완성한 팝핀현준과 달리, 박애리는 한복 차림으로 단아한 매력을 드러내며 서로 다른 분위기로 시선을 끌었다. 특히 팝핀현준은 이전과는 또 다른 인상으로 눈길을 모았다.

앞서 그는 지난 15일 SNS를 통해 병원을 찾은 사실을 전하며 건강 상태에 대해 언급한 바 있다. 당시 “위 선종은 위 점막에 생긴 악성 종양이지만 그대로 두면 암으로 진행할 가능성이 매우 높은 암 전단계”라고 밝혀 팬들의 걱정을 샀다.

한편 팝핀현준은 2011년 박애리와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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