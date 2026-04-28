최환희, 동생 최준희 결혼 앞두고 꾼 꿈 뭐길래…“펑펑 울었다”

사진 = 최준희 SNS 계정

배우 고(故) 최진실의 아들 최환희와 딸 최준희가 유쾌한 ‘현실 남매’ 케미로 웃음을 자아냈다.

최준희는 28일 자신의 SNS를 통해 오빠 최환희와 나눈 메시지 대화를 공개했다. 공개된 대화에서 최환희는 “오늘 꿈에 네가 결혼식에서 내 옷을 핑크 넥타이랑 핑크 와이셔츠로 준비해 놓은 악몽을 꿨다”며 “그래서 엄청 울었다. 끔찍했다”고 말해 웃음을 안겼다. 이에 최준희는 “아쉽다”라고 짧게 답하며 현실 남매다운 재치를 더했다.

특히 최환희는 이번 결혼식에서 혼주로 나설 예정인 것으로 알려졌다. 결혼 준비 과정에서도 동생을 적극적으로 돕고 있는 것으로 전해지며 남매 간 각별한 정을 보여주고 있다.

한편 최준희는 오는 5월 서울 강남의 한 호텔에서 5년간 교제해온 11세 연상의 비연예인 남자친구와 결혼식을 올린다.

한편 최준희는 오는 5월 서울 강남의 한 호텔에서 5년간 교제해온 11세 연상의 비연예인 남자친구와 결혼식을 올릴 예정이다.

그는 앞서 지난 2월 직접 결혼 소식을 전하며 “이제는 누군가의 딸로서가 아니라 한 사람의 아내로서, 앞으로 만들어갈 새로운 가족으로 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가려 한다"고 진심을 밝혀 많은 응원을 받은 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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