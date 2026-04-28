‘제자 성폭행 혐의’ 남경주, 불구속 기소…피해자 합의 거부

배우 남경주. 뉴시스

뮤지컬계 원로 배우 남경주가 제자 성폭행 의혹과 관련해 재판에 넘겨진 것으로 알려졌다.

28일 법조계에 따르면 서울중앙지검 여성아동범죄조사2부(부장검사 박지나)는 지난 24일 남경주를 피감독자간음 혐의로 불구속 기소했다.

검찰은 남경주가 제자 A씨와의 관계에서 감독·지도 지위에 있던 점을 이용해 위력을 행사한 것으로 보고 기소 결정을 내린 것으로 전해졌다.

수사 과정에서 남경주 측은 형사조정 절차를 요청했으나, 피해자 A씨 측이 합의 의사가 없다는 입장을 밝히면서 조정은 성사되지 않은 것으로 알려졌다. 형사조정은 재판 이전 단계에서 당사자 간 합의를 통해 사건을 해결하는 제도다.

남경주는 지난해 12월 서울 서초구에서 A씨를 성폭행한 혐의를 받고 있으며, A씨는 사건 직후 112에 신고한 것으로 전해졌다.

1982년 연극 ‘보이체크’로 데뷔한 남경주는 이후 ‘춘향전’, ‘시카고’, ‘아이 러브 유’ 등 다수의 뮤지컬 작품에 출연하며 국내 뮤지컬계를 대표하는 배우로 활동해왔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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