“직업에 귀천 있나”…문원, ‘물류센터 알바’ 고백에 누리꾼들 ‘뿔났다’ [TV핫스팟]

신지와 문원이 과거 논란 이후 겪은 일을 털어놓았다. 출처=‘신상출시 편스토랑’ 319회 방송 캡처

가수 신지의 예비남편 문원이 방송에서 언급한 생활고 고백이 뜻밖의 직업 비하 논란으로 번지고 있다.

지난 24일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 ‘신상출시 편스토랑’에는 오는 5월 2일 결혼을 앞둔 신지와 문원 예비부부가 출연해 근황을 전했다. 이날 방송에서 신지는 지난해 불거진 문원의 사생활 논란을 언급하며 자책하는 모습을 보였다. 신지는 “나를 안 만났으면 그렇게까지 힘들지 않았을 것”이라며 당시 이혼 이력과 자녀 존재가 알려지며 문원의 가수 활동(공연, 축가 등)이 전면 중단됐던 상황을 설명했다.

논란의 발단은 문원의 생활고 고백이었다. 문원은 “가만히 손 놓고 쉴 수 없어 물류센터 일과 계단 청소를 시작했다”며 가장으로서 보탬이 되려 노력했음을 밝혔다.

하지만 방송 직후 온라인 커뮤니티를 중심으로 문원의 발언이 부적절했다는 비판이 쏟아졌다. 누리꾼들은 해당 직종에 종사하는 이들을 고려하지 않은 ‘연예인 선민의식’이라고 꼬집었다. 커뮤니티 이용자들은 “물류센터나 청소 일을 하며 자녀를 키워낸 수많은 평범한 가장들이 있다”, “마치 못 할 일을 한 것처럼 묘사하는 태도에서 직업의 귀천을 나누는 사고방식이 느껴진다”, “평생 그 일을 업으로 삼는 분들에 대한 예의가 아니다”라며 날 선 반응을 보였다.

한편 웨딩 촬영을 마치고 이미 신혼집에서 생활 중인 두 사람은 MBN 새 예능프로그램 ‘남의 집 귀한 가족’을 통해 결혼 준비 과정과 신혼 생활을 가감 없이 공개할 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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