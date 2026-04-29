종근당건강, ‘아미노산’ 승부수… 러닝족 겨냥 에너지젤 시장 공략

아임비타 비타 아미노젤.

종근당건강(대표 정수철)이 ‘포스트 단백질’ 트렌드로 떠오르는 아미노산 시장에 본격 진출한다. 종근당건강은 운동 중 지속적인 퍼포먼스 유지를 돕는 신제품 ‘아임비타 비타 아미노젤’을 출시하고, 급성장하는 스포츠 뉴트리션 시장 공략에 속도를 낸다고 29일 밝혔다.

최근 국내 스포츠 시장은 단순 취미를 넘어 전문적인 컨디셔닝을 중시하는 '라이프스타일 스포츠'로 진화하고 있다. 특히 러닝 인구가 1,000만 명을 돌파하며 운동 전후 에너지를 보충하는 에너지젤 수요가 급증하는 추세다.

이미 단백질 시장이 성숙기에 접어든 일본의 경우, 운동 후 회복과 컨디셔닝을 돕는 아미노산 시장이 차세대 메가트렌드로 자리 잡았다. 종근당건강은 이러한 시장 변화에 발맞춰 자사 프리미엄 브랜드인 '아임비타'의 기술력을 집약한 에너지젤 제품을 선보였다.

‘아임비타 비타 아미노젤’은 단순 당 보충을 넘어 과학적인 원료 배합에 집중했다. 특히 아미노산 특유의 고질적인 문제였던 '쓴맛'을 독자적인 기술로 해결, 상큼하고 부드러운 목 넘김을 구현하며 제품 완성도를 높였다.

종근당건강은 소비자와의 접점을 극대화하기 위해 유통 전략도 차별화했다. 자사몰과 네이버 스마트스토어 등 온라인 채널은 물론, 운동 전후 즉각적인 구매가 가능하도록 전국 편의점으로 판매처를 확대했다.

종근당건강 관계자는 “러닝, 야구, 테니스 등 다양한 종목과의 협업을 통해 소비자 파트너로서의 입지를 다질 것”이라며 “아임비타 비타 아미노젤을 시작으로 고기능성 스포츠 뉴트리션 라인업을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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