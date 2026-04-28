방미심위, 명예훼손 분쟁조정부 5인 위촉…온라인 권리구제 강화

방송미디어통신심의위원회(방미심위)는 김준현 방미심위 위원을 비롯한 전문가 5명을 명예훼손 분쟁조정부 위원으로 위촉했다고 28일 밝혔다. 왼쪽부터 송요훈 사무총장, 심석태 위원, 김유향 위원, 김준현 조정부의 장, 정은령 위원, 강태욱 위원, 고광헌 방송미디어통신심의위원회 위원장. 방미심위 제공

방송미디어통신심의위원회(방미심위)가 정보통신망상 명예훼손과 사생활 침해 등 온라인 권리 분쟁을 신속하게 조정하기 위해 전문가 5명을 명예훼손 분쟁조정부 위원으로 새롭게 위촉했다.

방미심위는 28일 김준현 방미심위 위원을 비롯해 김유향 디케 입법정책연구원장, 정은령 세명대 저널리즘대학원 부교수, 심석태 전 SBS 보도본부장, 강태욱 법무법인 다함 대표변호사 등 5명을 분쟁조정부 위원으로 위촉했다고 밝혔다. 조정부 장은 김준현 위원이 맡으며, 임기는 2027년 4월 27일까지 1년이다.

명예훼손 분쟁조정부는 온라인상 유통되는 정보로 인한 명예훼손, 모욕, 사생활 침해 등 권리 침해 사안을 소송 이전 단계에서 당사자 간 합의를 통해 조정하는 대체적 분쟁해결(ADR) 기구다. 법적 절차에 앞서 신속하고 비용 부담을 줄인 방식으로 분쟁 해결을 유도한다.

인터넷 이용자는 방미심위 인터넷피해구제 홈페이지를 통해 명예훼손이나 초상권 침해 등 피해에 대한 조정을 신청할 수 있으며, 상대방 정보를 확인하기 어려운 경우에는 이용자 정보 제공청구 제도를 활용할 수도 있다.

명예훼손 분쟁조정부는 오는 7월 7일 개정 정보통신망법 시행에 맞춰 최대 20인 규모로 확대될 예정이며, 대형 정보통신서비스 제공자의 불법·허위조작정보 관련 이의신청까지 조정 범위를 넓힐 계획이다.

고광헌 방미심위원장은 “앞으로는 제공받은 이용자 정보를 분쟁조정 절차에 활용할 수 있게 돼 권익보호 제도의 실효성 제고가 기대된다”며 “분쟁조정부를 통해 이용자들이 신속하게 피해를 구제받을 수 있기를 바란다”고 말했다.

분쟁조정부 확대 개편을 통해 온라인상 권리 침해에 대한 대응 속도가 한층 빨라질 것으로 기대된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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