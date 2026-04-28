최병길 PD, 서유리 측과 정면 충돌…카톡 공개하며 “더는 못 참아”

사진 = 최병길 SNS 계정

최병길 PD가 서유리와의 이혼 이후 이어지고 있는 갈등과 관련해 입장을 밝혔다.

최병길 PD는 28일 자신의 SNS를 통해 “서유리님의 변호사와 나눈 카톡입니다”라는 글과 함께 카카오톡 메시지 내용을 공개했다. 그는 “저는 일단 서유리님의 법무대리인은 한 법무법인밖에 알지를 못하고, 그쪽과 소통하고 있었습니다”라고 밝혔다.

이어 “약속자리에 불참했다는 건 무슨 말씀을 하시는 건지 금시초문이구요. 오히려 작년에 합의한 계약을 어긴 건 채권자 쪽이고 거기에 해당하는 위약금 1억을 배상하셔야 한다는 문서도 엄연히 존재하는 상황에 저는 거기에 대한 책임을 묻지 않고 있었습니다”라고 주장했다.

사진 = 최병길 SNS 계정

또한 “서유리는 어느 사채업자보다도 집요하고 공격적으로 연락을 해오셨고 거의 스토킹에 가까울 정도 시달림을 느낀 저는 당시 해당 변호사를 통해 연락을 해달라고 한 것”이라며 “법은 잘 모르지만 심지어 사채업자도 그런 식의 추심은 못하게 법으로 막혀있는 걸로 압니다”라고 전했다.

그러면서 “법무대리인이 바뀌신 거라면 저에게 ‘남자답게’ 직접 연락주세요. 변호사의 연락을 막은 적 없습니다. 다만 실제 통신이 막혀 통화와 문자는 수신이 불가하고 오직 카톡만 되는 점 양해 부탁드립니다”라며 “제발 더이상 시끄럽게 하지 말았으면 좋겠습니다. 세상 사람 모두가 저희의 이런 싸움을 좋아하지 않습니다. 서로에게 마이너스일 뿐입니다. 저는 무조건적으로 협조드리겠으니 부디 제 언급 그만하시고 변호사께서 연락주세요”라고 덧붙였다.

앞서 서유리는 지난 26일 장문의 글을 공개하며 반박 입장을 전했다. 해당 글에는 ‘최병길 님께 드리는 회신서’형식으로, 서유리 측 입장을 담고 있다. 글에서는 “합의금을 지급하겠다는 의사를 유지해왔다고 하지만, 의사 표현과 실제 이행은 전혀 다른 문제”라며 “세 번째 약속 자리에서 끝내 나타나지 않은 상황에서 일관성을 강조하는 것은 설득력이 떨어진다”고 지적했다.

이어 “채무자가 접촉 방식까지 요구할 수는 없다. 변제 일정과 방식은 채무자가 먼저 제안하고, 이를 받아들일지 여부는 채권자가 판단하는 것”이라며 “이 순서를 뒤집은 채 차단을 정당화하는 것은 납득하기 어렵다”고 주장했다. 또한 “변제 의지가 있다면 최소한의 계획과 실행이 있어야 한다”고 강조했다.

한편 두 사람은 2019년 결혼했으나 2024년 6월 이혼했으며, 이혼 과정에서 금전 문제를 둘러싼 갈등이 이어져 왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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