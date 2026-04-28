서울 중구 명동 케이메카 명동본점에서 외국인 관광객들이 방탄소년단 앨범 등 굿즈를 살펴보고 있다. 뉴시스

‘아이돌 보러 외국인이 얼마나 오겠느냐’는 물음에 숫자가 답하기 시작했다.

최근 방탄소년단(BTS) 컴백 기간 숭례문 미디어 파사드 관람객의 73%, 동대문디자인플라자 ‘아미 마당’ 방문객의 86%가 외국인으로 집계됐다. 서울시티투어버스 이용객도 평소보다 20% 늘었다. K-팝 팬덤이 공연장 안에 머물지 않고 국보와 도심 명소, 리테일 매장, 호텔 예약까지 움직이는 방한 관광 수요로 확장되고 있다는 점이 확인된 셈이다.

‘팬덤 투어’는 단순히 공연을 보기 위한 여행이 아니다. 아티스트의 서사와 흔적이 남은 장소를 직접 찾아가고, 같은 취향을 공유하는 팬들과 경험을 나누며, 도시의 공간을 ‘성지’로 다시 소비하는 방식의 콘텐츠 관광이다. 최근 팬덤 관광은 공연은 물론 굿즈·도심 체험·로컬 상권 소비가 동시에 움직이는 행동형 관광으로 확장되고 있다.

지난 21일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 'BTS 컴백 라이브 : 아리랑' 공연 현장. 뉴시스

◆숭례문 73%·DDP 86% 외국인… 아미가 만든 서울 팬덤 동선

이같은 팬덤 관광의 확장성을 보여준 대표 사례가 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울’이다. 하이브는 방탄소년단 컴백과 연계한 도시형 프로젝트 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울’을 지난달 20일부터 약 한달 간 운영했다. 서울 주요 랜드마크에 신보 메시지를 입히고, 도심 곳곳을 팬 경험 공간으로 연결했다.

이번 현장에서 두드러진 것은 외국인 관광객의 높은 비중이었다. 국보 1호 숭례문에서 진행된 미디어 파사드는 전체 관람객 중 약 73%가 외국인으로 집계됐다. 아미(BTS 팬덤명)들이 미디어 파사드를 보기 위해 한국의 대표 역사 공간으로 이동했다. 기존 관광 동선에서는 비교적 짧게 소비되던 랜드마크가 아티스트 콘텐츠와 결합하면서 체류와 방문의 이유를 새로 만든 것이다.

관광 동선도 함께 움직였다. 프로젝트 기간에는 신보 상징 컬러와 아리랑 로고로 랩핑된 ‘서울시티투어버스 위드 BTS 더 시티’가 운영됐다. 버스는 광화문, 남대문시장, 용산 하이브 사옥, DDP, 경복궁 등 방탄소년단 관련 거점과 서울 대표 명소를 잇는 맞춤형 노선으로 도심을 순환했다.

서울시티투어 타이거버스에 따르면 이 기간 투어버스 이용자 수는 평소 대비 약 20% 늘었다.

타이거버스 측은 “방탄소년단이 가진 세계적인 영향력과 음악 콘텐츠의 힘이 서울 관광과 어우러지며 차별화된 고객 경험으로 이어졌다”며 “서울시 관광 활성화 정책 기조와도 긍정적인 시너지를 낸 것으로 평가된다”고 밝혔다. 이어 “관광객들은 신보 로고가 적용된 차량 앞에서 기념사진을 남기고, 특별 디자인 티켓을 기념품처럼 소장했다”며 “버스 안에서 팀의 대표곡을 들으며 서울을 경험하는 것 자체에 큰 만족을 나타냈다”고 설명했다.

‘BTS 효과’는 유통 현장에서도 확인됐다. BTS와 협업해 ‘BT21’을 선보이고 있는 라인프렌즈 스퀘어 명동점은 방탄소년단 컴백 콘서트 기간을 전후해 방문객 수가 평소보다 1.5배 이상 증가했다고 밝혔다. IPX 측은 “그중 외국인 방문객은 평시 대비 50% 이상 늘었다”고 전했다. 콘서트와 도시 이벤트, 굿즈 소비, 명동 상권 방문이 하나의 동선으로 이어진 셈이다.

지난 20일 BTS 컴백과 함께 라인프렌즈스퀘어 명동점이 외관 파사드를 BT21 캐릭터로 교체했다. 오른편에는 BTS와 ARMY를 환영한다는 전광판 문구가 눈에 띈다. 정희원 기자

◆캐럿은 인천으로… 공연이 항공·호텔 예약도 움직였다

팬덤 관광은 BTS에만 한정되지 않는다. 세븐틴 인천 콘서트 역시 해외 여행객의 한국 방문에 영향을 준 것으로 나타났다. 세븐틴은 지난 4~5일 인천아시아드주경기장에서 ‘뉴_(NEW_) 앙코르 투어’를 열었다. 공연을 보기 위해 캐럿(세븐틴 팬덤명)이 몰리면서 항공과 숙박 수요가 함께 움직였다.

트립닷컴 데이터에 따르면 콘서트 전후인 지난 3월 30일부터 4월 5일까지 한국을 찾은 외국인 여행객의 예약 추이를 살펴본 결과, 항공 예약은 전년 동기 대비 54% 증가했다. 같은 기간 인천 지역 호텔 예약은 156%나 늘었다. 대형 K-팝 공연이 특정 도시의 숙박 수요까지 끌어올릴 수 있음을 보여주는 대목이다.

세븐틴 ‘뉴_(NEW_)’ 앙코르 투어가 열린 인천아시아드주경기장에서 관객들이 공연을 즐기고 있다. 플레디스엔터테인먼트

◆팬덤을 관광으로 잇는 법… “민간은 콘텐츠, 공공은 인프라”

전문가들은 K-콘텐츠를 관광으로 연결하려면 아티스트와 팬덤의 성격을 고려한 접근이 필요하다고 본다. 윤혜진 경기대 관광개발경영학과 교수는 “BTS처럼 초대형 글로벌 아티스트는 전 세계 팬덤을 바탕으로 숭례문, 광화문, 한강 같은 상징적 랜드마크와 결합할 때 도시 브랜딩과 외국인 유입 효과를 높일 수 있다”며 “이밖에 인디 뮤지션, 게임, 웹툰 등 니치 팬덤형 콘텐츠도 중요한 요소다. 규모는 대형 팬덤에 비해 작아도 충성도와 개성이 강한 만큼 골목상권, 테마 공간, 덕질 아이템이 모인 장소와 연계하는 방식이 효과적”이라고 진단했다.

이어 “민간은 창의적인 콘텐츠 기획과 상품화, 팬 경험 서비스를 맡고, 정부와 지자체는 규제 완화와 교통·안전·다국어 안내 등 공공 인프라를 지원해야 한다”며 “다만 팬들이 성지를 찾는 이유는 공식 관광 명소라서가 아니라 아티스트의 흔적과 서사 때문인 만큼, 국가가 지나치게 개입하거나 상업적으로 재포장할 경우 팬덤이 이탈할 수 있다”고 짚었다.

정부도 K-팝 관광의 확장 가능성에 주목하고 있다. 최휘영 문화체육관광부 장관도 지난 2월 열린 ‘제10차 국가관광전략회의’에서 주요 기획사와 손잡고 지역 관광과 연계한 대형 공연을 늘리겠다는 구상을 내놓은 바 있다.

백만성 한국관광공사 한류콘텐츠팀장은 “K-팝이나 K-콘텐츠 등은 한국에 대해 관심과 호감을 갖는 계기가 된다”며 “공사는 이러한 한국에 대한 관심을 방한 여행으로 이어질 수 있도록 K-팝 아티스트 여행 콘텐츠 연계 방한 캠페인, 국내 콘서트 상품화 지원 등 다양한 프로모션을 추진하겠다”고 말했다.

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