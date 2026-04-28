홍삼, ‘근육 소실’ 막는 천연 방어제… 폐경 여성 대사 질환 해결사로

정태하 연세대학교 교수가 22일 전북대학교에서 열린 고려인삼학회 춘계학술대회에서 발표하고 있다.

전통적인 건강기능식품 홍삼이 고령화 시대의 ‘소리 없는 암’이라 불리는 근감소증과 현대인의 고질병인 대사질환을 동시에 잡을 수 있다는 연구 결과가 나오며 헬스케어 업계의 비상한 관심을 끌고 있다.

지난 22일 고려인삼학회 춘계학술대회에서 발표된 최신 연구들에 따르면 홍삼은 폐경 후 여성의 근육 손실을 유의미하게 억제할 뿐 아니라, 장내 미생물(마이크로바이옴) 구성을 바꿔 비만과 혈당 지표까지 개선하는 것으로 나타났다.

◆8주간의 임상 결과: “지방은 줄고 근육은 지켰다”

연세대학교 원주의과대학 정태하 교수팀은 50세 이상 폐경 여성 51명을 대상으로 실시한 이중맹검 임상시험 결과를 공개했다. 에스트로겐 분비가 급감하는 폐경기는 여성의 근육량이 매년 0.6%씩 줄어드는 취약 시기다.

연구 결과, 8주간 홍삼 2g을 섭취한 그룹은 위약군 대비 근육 감소량이 훨씬 적었다. 위약군이 595g의 근육을 잃는 동안 홍삼군은 178g 감소에 그쳐 손실 폭을 약 70%나 방어해낸 것이다. 특히 체질량지수(BMI) 25 미만의 정상 체중군에서 지방 증가 억제 효과와 근육 보존 효과가 더욱 극명하게 나타났다.

◆‘장내 미생물’ 기전 규명… 차세대 당뇨 치료 소재 가능성

국립한국교통대학교 문기성 교수팀은 홍삼의 항비만·항당뇨 효과를 ‘마이크로바이옴’ 관점에서 풀어냈다. 고지방식으로 비만을 유도한 쥐에게 홍삼 추출물을 투여하자, 체중 증가가 억제되고 인슐린 저항성이 개선되는 등 뚜렷한 대사 개선 효과가 확인됐다.

핵심은 장내 유익균의 활성화였다. 홍삼 섭취 시 대사 개선과 연관된 ‘로제부리아(Roseburia intestinalis)’ 등 특정 유익균이 증가했으며, 이 균총이 혈당 조절과 인슐린 분비 기능을 보호하는 역할을 수행했다. 이는 홍삼이 장 환경을 근본적으로 교정해 대사 질환을 다스리는 ‘천연 프로바이오틱스’ 역할을 할 수 있음을 시사한다.

문기성 교수는 “이번 연구는 홍삼의 체중·혈당 개선 효과를 넘어, 장내 마이크로바이옴 균총 변화라는 새로운 관점에서 기전을 탐색했다는 점에서 의의가 있다”면서 “후속 임상 연구를 통해 홍삼 기반 차세대 프로바이오틱스 소재로서 활용 가능성을 구체화할 수 있을 것”이라고 말했다.

문기성 국립한국교통대학교 교수가 발표하고 있다.

◆“예방적 섭취 중요”… 홍삼 시장 ‘외연 확대’ 예고

이번 연구는 홍삼이 단순한 면역력 증진제를 넘어, 노인성 질환인 근감소증 예방과 장내 환경 개선을 통한 성인병 관리의 핵심 소재로 진화할 수 있음을 보여줬다.

정태하 교수는 “이번 연구는 폐경 후 여성을 대상으로 홍삼 섭취가 노화에 따른 근육 소실을 억제하고 지방 증가를 최소화할 수 있음을 임상적으로 입증했다는 데 의의가 있다”면서 “특히 비 비만군에서 뚜렷한 효과가 확인된 만큼, 증상이 본격화되기 전 예방적 차원에서 홍삼을 활용한다면 근감소증 진행을 늦추는 데 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

업계에서는 이번 연구 결과를 바탕으로 기능성 홍삼 시장이 중장년층 여성 및 대사증후군 환자층으로 더욱 세분화되고 확대될 것으로 전망하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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