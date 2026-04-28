앙탈 잇는 ‘따름’ 챌린지…투어스표 청량로맨스, 커리어하이 직행

그룹 투어스(TWS)가 컴백과 동시에 커리어하이를 달성했다.

28일 음반 판매량 집계사이트 한터차트에 따르면 투어스 미니 5집 ‘노 트래지디(NO TRAGEDY)’는 발매 첫날(27일) 83만 3138장 판매돼 일간 음반 차트 1위로 직행했다. 이는 지난달까지 집계된 미니 4집 ‘플레이 하드(play hard)’의 누적 판매량(74만 6731장, 써클차트 기준)을 넘어선 수치다.

음원 열기도 뜨겁다. 28일 0시 기준 멜론 ‘톱 100’에 타이틀곡 ‘널 따라가 (You, You)’(55위)를 비롯해 ‘너의 모든 가능성이 되어 줄게’(75위), ‘와이 유 소 배드?(Why You So Bad?)’(100위) 등 신보 수록곡이 진입했다. 일본 라인뮤직 실시간 ‘송 톱 100’(27일 오후 11시 기준)에는 앨범 전곡이 차트인하는 등 TWS는 국내외 음원 차트에서 존재감을 드러내며 쾌조의 출발을 알렸다.

투어스는 컴백 당일인 지난 27일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 컴백 쇼케이스를 열고 42(팬덤명)를 만났다. 이날 타이틀곡을 비롯해 ‘너의 모든 가능성이 되어 줄게’, ‘백 투 스트레인저(Back To Strangers)’ 등 신보 수록곡과 디지털 싱글 ‘다시 만난 오늘’까지 총 네 곡의 무대를 선보였다.

투어스는 “42 분들에게 소중한 추억이 될 수 있는 활동을 만들어 가겠다. 손꼽아 기다린 무대에서 팬 분들과 다시 만나게 되어 행복하다”라며 “여러분의 자부심이 되는 TWS가 되겠다”라고 컴백 활동을 향한 당찬 포부를 밝혔다.

투어스는 ‘노 트레지디’로 정해진 운명에 굴복하지 않고 사랑을 쟁취하는 ‘청춘 로미오’로 변신했다.

지난해 ‘오버드라이브’의 앙탈 챌린지로 연예계를 뜨겁게 달군데 이어 신곡 ‘널 따라가’로 ‘따름 챌린지’를 예고했다. 찬란한 청춘의 에너지를 담은 ‘널 따라가’는 중독성 강한 후렴 “Dda-rum”과 안무가 감상 포인트다. 특유의 청량감은 유지하면서도 한층 성숙해진 모습이 싱그럽게 담긴다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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