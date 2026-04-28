정종진 3연패냐 임채빈 설욕이냐…경륜 황제 자리 두고 격돌

‘경륜 황제의 난’이 다시 한 번 일어난다. 시선은 오는 5월8일부터 사흘간 광명스피돔에서 열리는 올해 두 번째 대상경륜 ‘2026 KCYCLE 스타전’으로 쏠린다.



등급별(특선, 우수, 선발) 최강자들이 총출동해 치열한 승부를 예고하고 있다. 8일 예선을 시작으로 10일 결승전까지 자존심을 건 대결이 펼쳐질 전망이다. 이번 경주에 시선이 몰리는 이유는 상반기 최강자를 가리는 ‘KCYCLE 경륜 왕중왕전’(6월26일∼28일)을 앞둔 전초전 성격의 무대이기 때문이다.

정종진과 임채빈의 ‘황제 대결’이 펼쳐질 KCYCLE 스타전에 관심이 집중된다. 선수들이 출발대를 박차고 나가고 있다. 국민체육진흥공단 제공

◆‘영원한 라이벌’ 정종진 VS 임채빈<특선급>



이번 대회 최대 관전 요소는 단연 특선급이다. 올해 2월 스피드온배 대상경륜과 3월 부산광역시장배 특별경륜을 연달아 제패한 정종진(20기, SS, 김포)이 대상경륜 3연속 우승에 도전한다.

정종진

정종진은 20162019년 그랑프리 연속 우승 등 개인 통산 5번의 그랑프리 타이틀을 품은 최강자다. 이 기록은 아직 깨지지 않은 경륜 최초이자 유일의 기록이다.

임채빈

하지만 2020년대로 넘어오면서 최강 자리를 임채빈(25기, SS, 수성)에게 넘겨줘야 했다. 임채빈은 정종진이 보유했던 최다 50연승 기록을 깨고 89연승이라는 경이로운 기록을 세우는 등 신흥 강자로 떠올랐다. 이어 2023년부터 지난해까지 그랑프리 3연패를 차지하는 등 개인통산 4번의 우승 트로피를 들어올렸다. 만약 올해 임채빈이 그랑프리 정상에 오르면 정종진이 보유한 최다 연패 및 통산 우승 기록과 어깨를 나란히 한다.



이러한 시점에서 정종진이 부활의 신호탄을 쐈다. 지난해 임채빈과의 상대전적에서 9전 2승7패로 밀렸던 정종진은 올해 2번 맞붙어 모두 승리했다. 여기에 경륜 역대 통산 최다승 타이에 3승(555승 기록 중)만을 남겨두고 있다.



◆30기 돌풍의 주역 박제원<우수급>

박제원

우수급은 혼전 양상 속에서 치열한 난타전이 예상된다. 그 중심에는 30기 간판 박제원(30기, A1, 충남 계룡)이 있다. 박제원은 스피드온배 대상경륜 우승과 함께 우수급으로 특별승급했고, 이어서 부산광역시장배 특별경륜 우수급까지 제패하며 단숨에 핵심 전력으로 부상했다. 선행, 젖히기 등 자력 승부에 능한 스타일로 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 꼽힌다.



이에 맞선 견제 세력도 강하다. 30기 동기생 윤명호(30기, A1, 진주)와 문신준서(30기, A1, 김포)를 비롯해 임재연(28기, A1, 동서울), 곽현명(17기, A1, 동서울), 김민호(25기, A1, 김포), 방극산(26기, A1, 세종) 등이 나설 전망이다.



◆30기 신인 강세 계속<선발급>

선발급은 30기 신인들의 강세가 이어질 가능성이 크다. 이승원(30기, B1, 동서울), 김용진(30기, B1, 수성), 신광호(30기, B1 청주), 김지호(30기, B1, 김포), 이주영(30기, B1, 동광주) 등이 최근 꾸준한 상승세다. 박제원을 포함해 윤명호, 문신준서 등 실력파 동기들이 우수급으로 승격하며 경쟁자가 줄어든 만큼 입상 가능성이 크다.

이승원

박정우 예상지 경륜위너스 부장은 “이번 KCYCLE 스타전은 상반기 판도를 가늠할 시험대”라며 “특선급 빅매치와 신인 돌풍이 흥행의 핵심”이라고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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