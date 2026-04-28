K-팝 열풍에 음반 수출 '분기 첫 1억 달러' 돌파…역대 최대 경신

서울 중구 명동 케이메카 명동본점에서 외국인 관광객들이 BTS 앨범 등 굿즈를 살펴보고 있다. 뉴시스

방탄소년단(BTS) 컴백 등 K-팝 인기에 힘입어 올해 1분기 음반(CD) 수출액이 사상 처음으로 분기 기준 1억 달러를 돌파하며 역대 최대치를 새로 썼다.

28일 관세청에 따르면 올해 1분기 음반 수출액은 전년 동기 대비 159% 증가한 1억2000만 달러(약 1770억원)를 기록했다. 분기 기준 최대 실적이다. 지난해 3분기 이후 동일 분기 기준 최대 실적을 연속 경신하고 있는 가운데 분기 수출액이 1억 달러를 넘어선 것은 이번이 처음이다.

이번 1분기 실적은 역대 연간 최대치였던 지난해 수출액 3억 달러(약 4295억원)의 41%에 해당하는 규모다. 관세청 관계자는 “이 추세라면 올해 연간 수출액도 역대 최대치를 다시 경신할 것으로 본다”고 전망했다.

연도별 음반(CD) 수출 현황. 관세청 제공

◆미국이 일본 제치고 최대 수출국 등극…비아시아권 증가율 408%

국가별로 보면 미국이 3600만 달러(비중 28.8%)로 1위를 차지했다. 지난해까지 1위 자리를 지켜온 일본(3100만 달러·25.3%)을 처음으로 밀어낸 결과다. 이어 유럽연합 2100만 달러(16.5%), 중국 1800만 달러(14.4%), 대만 900만 달러(6.9%) 순이었다. 기타 국가 수출액도 1000만 달러로 69.3% 증가했다.

증가율에서는 미국이 전년 동기 대비 506.4%로 가장 높았고, 유럽연합(461.9%), 일본(157.4%), 중국(38.2%)이 뒤를 이었다.

지역별로는 비아시아 시장의 성장세가 두드러졌다. 1분기 비아시아 수출 증가율은 408.3%로, 아시아 증가율 71.9%를 크게 웃돌았다. 세부적으로 북미 449.2%, 유럽 397.7% 증가하며 K-팝의 서구권 확산이 숫자로 확인됐다.

총수출 대상국은 131개국으로 집계됐다. 이 중 94개국(72%)이 1분기 기준 최대 실적을 기록했고, 전체 분기 기준으로도 61개국(47%)이 역대 최대치를 나타냈다. 일부 지역에 집중된 것이 아니라 전 세계적으로 고른 성장세를 보이고 있다는 방증이다.

◆디지털 포화·알고리즘 피로…Z세대가 다시 CD를 산다

관세청은 이번 수출 급증 배경으로 두 가지를 꼽는다. 첫째는 K-팝 팬덤의 세계적 확산이고, 둘째는 디지털 포화에 대한 피로감으로 아날로그 수요가 되살아나고 있다는 점이다. 특히 디지털 환경에 익숙한 Z세대를 중심으로 대형 음원 플랫폼의 알고리즘을 거부하고 실물 음반을 직접 구매하려는 흐름이 글로벌 시장에서 두드러지고 있다는 분석이다.

관세청 관계자는 “실물 음반뿐만 아니라 스트리밍 서비스, 음악·영상 저작권, 굿즈 등 K팝은 직간접적인 다양한 형태로 막대한 경제적 가치를 창출하고 있다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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