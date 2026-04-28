‘아근진’ 음악의 신 이상민, 엑소 카이에 ‘연애+결혼’ 금지 조항 계약서

‘아니 근데 진짜!’ 이상민이 순발력 넘치는 센스를 발휘하며 웃음을 안겼다.

지난 27일 방송된 SBS ‘아니 근데 진짜!’에서는 이상민이 ‘충만한 엔터’ 음악의 신으로 변신한 모습이 그려졌다.

이상민은 멤버들이 스케줄 걱정을 하자 카이에게 “엑소 콘서트에 게스트로 나갈 거니 눈 한 번만 딱 감아달라”고 부탁해 웃음을 자아냈다. 이어 오디션을 보러 온 손담비와 이수지가 홍일점 자리를 두고 경쟁하는 상황을 흥미롭게 지켜봤다. 탁재훈이 손담비의 춤에 대해 도발하자 이상민은 “아직 살아있다”며 손담비를 독려하는가 하면 ‘미쳤어’ 안무를 이끌어냈다.

이상민은 카이와의 계약 조항을 논의하는 자리에서 연애부터 결혼 금지 조항까지 내걸었다. 카이가 계약 기간을 묻자 “평생 계약”이라고 답하는가 하면 결혼 금지 조항에 카이가 “여기 있는 사람 다 했는데 왜 나는 못 하냐”고 하자 ‘결혼 한 번’으로 수정해 웃음을 안겼다.

‘나쁜 녀석들’ 콘셉트로 전환된 자리에서 이상민은 ‘크라운파의 이쌍칼 앞잡이 행동대장’으로 몰입해 20년 절친 신성록과 하도권을 맞이했다. 이상민은 하도권이 서울대 출신임을 소개하며 “노래 안 하면 서울대인지 모르겠다”고 말해 웃음을 자아냈다.

또한 하도권에게 “주관적이네, 본인이 잘해서 여기까지 온 거지 신성록 때문에 잘된 건 아니라고 생각하는 거 같다”고 짚으며 하도권을 당황케 했다. 신성록 덕분이 아니라는 하도권의 항변에 이상민은 “그럼 감독님이 앞에서 그렇게 말하겠냐”고 카운트펀치를 날렸다. 뿐만 아니라 이상민은 하도권이 일본 불량배들을 애니메이션 대사 한 마디로 쫓아냈다는 반전 에피소드까지 이끌어내며 존재감을 뽐냈다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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