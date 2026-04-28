조우리, ‘오늘도 매진했습니다’ 카페 사장 된다…찰진 사투리 주목

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배우 조우리가 ‘오늘도 매진했습니다’ 카페 사장으로 변신한다.

28일 소속사 FN 엔터테인먼트는 조우리가 SBS 새 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’에 출연한다고 밝혔다. FN엔터는 “매 작품 탄탄한 연기력으로 시청자들의 시선을 사로잡는 조우리에게 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

‘오늘도 매진했습니다’는 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는 로맨스 드라마다.

조우리는 덕풍마을의 유일무이 커피 공급처인 문카페 사장 문애라를 맡았다. 전교 1등과 전교 회장 등 좋은 건 놓쳐본 적 없는 재원으로 남다른 자존심 때문에 까칠해 보이지만 속내는 따뜻한 캐릭터다. 덕풍마을의 깍쟁이 사장님으로 분한 조우리가 마을 사람들과 빚어낼 케미스트리는 극의 풍성한 재미를 책임질 전망이다.

조우리는 이번 작품을 통해 찰진 사투리 연기를 펼치며 도회적 이미지를 뽐내던 이전과는 다른 반전 매력을 선보일 예정이다. 캐릭터에 숨을 불어넣을 조우리의 매력 넘치는 연기는 극 전개에 활력을 불어넣을 것으로 기대를 모은다.

조우리는 ‘그놈이 그놈이다’, ‘사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀’, ‘내 아이디는 강남미인’, ‘마녀의 법정’, ‘태양의 후예’ 등 굵직한 작품에 출연해 필모그래피를 쌓았다.‘오늘도 매진했습니다’에서는 어떤 얼굴로 대중의 마음을 사로잡을지 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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