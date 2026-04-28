가정연합 효정봉사단, 참가정 효도잔치 통해 어르신 600명에게 ‘장수 사진’ 전달

'참가정 효도잔치' 단체사진. 가정연합 제공

세계평화통일가정연합(가정연합) 천승대교회가 28일 용산구 어르신 600여명을 초청해 '참가정 효도잔치'를 열었다.

천승대교회 3층 대성전에서 열린 이날 행사는 효정봉사단이 주관했다. '참가정 운동'의 핵심 가치인 어르신 공경과 가족 중심 공동체 문화 확산을 목적으로 기획됐다.

행사의 하이라이트는 '장수사진 전달'이었다. 전문 장비와 조명을 갖춘 촬영 공간에서 의상 대여와 메이크업 서비스가 무상 제공됐으며, 보정을 거친 사진은 28×35cm 고급 액자에 담겨 각 어르신에게 전달됐다.

식전 공연에 이어 '용산구 장한 어머니상·장한 아버지상' 시상식도 함께 진행돼 효 문화 실천의 의미를 더했다. 고종우 시인의 축시 낭독, 옥윤호 교구장의 특별강연, 점심 식사 제공 순으로 행사가 이어졌다.

옥윤호 교구장은 '한민족 선민 대서사시'를 주제로 한 강연에서 "고난의 역사 속에서도 지켜온 우리 민족의 정신문화가 인류 평화를 이끌 소중한 자산"이라며 어르신 세대의 희생과 헌신을 바탕으로 세대 간 화합을 이뤄 나가자는 뜻을 전했다.

가정연합 관계자는 "앞으로도 어르신과 지역사회를 연결하는 나눔 활동을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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