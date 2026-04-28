‘경운기 탄 젠틀맨’ 안효섭, 무심+카리스마 농부의 설렘 공식

오늘도 매진했습니다 스틸컷. SBS 제공

경운기를 몰고 나타난 안효섭이 로맨스의 설렘을 책임지고 있다. 오늘도 매진했습니다에서 쓰리잡 농부 매튜 리로 분해 소박한 일상 속에 의외의 카리스마와 섬세한 감성을 동시에 풀어내며 시청자들의 시선을 사로잡고 있다.

SBS 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’는 덕풍마을을 배경으로 흰꽃누리버섯을 재배하는 농부 매튜 리와 도시에서 내려온 담예진(채원빈 분)의 이야기를 그린 작품이다.

28일 업계에 따르면 안효섭은 겉으로는 무심하지만 일에는 한 치의 타협도 없는 농업 전문가이자 마을 곳곳의 문제를 해결하는 해결사인 캐릭터를 입체적으로 완성했다.

극 중 매튜 리는 자신의 버섯 품질을 지키기 위해 외부의 제안을 단호히 거절하고, 작업자들에게 집중을 요구하는 냉정한 프로페셔널의 면모를 보여준다. 그러나 그 이면에는 결과물에 대한 집요한 애정과 책임감이 자리하고 있으며, 버섯을 바라볼 때만 드러나는 미묘한 미소는 캐릭터의 온도를 단숨에 바꿔 놓는다. 안효섭은 이러한 온도 차를 눈빛과 호흡으로 정교하게 조율하며 ‘무심한 듯 완벽한 사람’이라는 설득력을 쌓아가고 있다.

오늘도 매진했습니다 스틸컷. SBS 제공

마을 사람들을 향한 츤데레식 배려 역시 또 다른 관전 포인트다. 마을버스 안전 문제에 직접 나서 경운기로 길을 막아 세우는 장면에서는 단순한 분노가 아니라 공동체를 지키려는 책임감이 드러났고, 송학댁의 반려견을 말없이 돌보거나 불편한 상황에서 곧바로 움직이는 모습에서는 말보다 행동이 앞서는 다정함이 묻어났다. 안효섭은 과하지 않은 표현으로도 인물의 따뜻한 성격을 자연스럽게 설득하며 몰입도를 끌어올렸다.

특히 지난 2회에서는 매튜 리와 담예진의 재회가 본격적인 서사의 출발점을 알렸다. 예기치 못한 경품 당첨 사건과 함께 얽히기 시작한 두 사람의 관계는 앞으로의 갈등과 설렘을 동시에 예고하고 있다. 특히 번호 변경 직후 걸려온 전화를 받는 매튜 리의 당황한 표정은 캐릭터의 균열을 암시하며 향후 전개에 대한 궁금증을 자극했다.

이처럼 안효섭은 농부와 해결사, 그리고 로맨스의 중심축을 오가며 캐릭터의 다층적인 면모를 안정감 있게 이끌고 있다. 회차가 거듭될수록 더 짙어질 감정선과 관계 변화 속에서 그가 어떤 방식으로 ‘힐링 로코’의 새로운 결을 만들어갈지 관심이 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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