미연, 체크 머리띠 하나로 ‘하이틴 주인공’ 변신…센스 넘치는 무결점 미모 [스타★샷]

미연이 하이틴 스타 같은 매력을 뽐냈다. 출처=미연 SNS

아이들 멤버 미연이 범접할 수 없는 비주얼과 센스 넘치는 패션 감각을 뽐냈다.

28일 미연은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 영국의 패션 브랜드 비비안 웨스트우드를 태그하며 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 미연은 단정하면서도 통통 튀는 하이틴 주인공 같은 분위기로 팬들의 시선을 사로잡았다.

이날 미연이 선택한 스타일링은 깔끔함과 화려함의 조화였다. 포근한 무드의 화이트 니트 상의에 브랜드 특유의 로고 포인트로 고급스러움을 더했다. 여기에 다채로운 컬러감이 돋보이는 체크무늬 스커트를 매치해 경쾌하면서도 영(Young)한 에너지를 발산했다.

디테일한 액세서리 활용도 돋보였다. 스커트와 패턴을 맞춘 체크 머리띠로 통일감을 주고 핑크 컬러의 원통형 가방에 귀여운 강아지 키링을 달아 특유의 러블리한 매력을 극대화했다. 또한 실버 네크리스를 레이어드해 가녀린 목선을 강조하는 등 머리부터 발끝까지 완벽한 인형 비주얼을 완성했다.

한편 미연은 마카오에서 열리는 해외 주얼리 브랜드의 전시회 오프닝 행사 참석을 위해 28일 오전 인천국제공항을 통해 출국했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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