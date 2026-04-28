1주년 맞은 33 원정대, ‘800만장 돌파’ 글로벌 흥행 성과 공개

클레르 옵스퀴르: 33 원정대 1주년. 스마일게이트 제공

출시 이후 글로벌 시장에서 꾸준한 흥행세를 이어온 스마일게이트의 기대작 클레르 옵스퀴르: 33 원정대가 1주년을 맞아 신규 콘텐츠와 주요 성과를 동시에 공개하며 다시 한 번 존재감을 드러냈다.

스마일게이트는 프랑스 개발사 샌드폴 인터랙티브가 개발한 리액티브 턴제 RPG ‘클레르 옵스퀴르: 33 원정대(Clair Obscur: Expedition 33)’의 출시 1주년을 기념해 다양한 업데이트와 성과를 발표했다고 28일 밝혔다.

이 작품은 벨 에포크 시대에서 영감을 받은 독특한 세계관과 감각적인 비주얼, 그리고 전투 상황에 따라 반응이 달라지는 리액티브 턴제 시스템으로 출시 초기부터 전 세계 이용자들의 관심을 모았다. 서사와 음악, 아트워크 전반에서 높은 완성도를 인정받으며 글로벌 히트작 반열에 올랐다.

개발사 샌드폴 인터랙티브는 1주년을 맞아 다양한 신규 콘텐츠를 선보였다. 개발 과정을 담은 다큐멘터리 메이킹 오브 클레르 옵스퀴르: 33 원정대를 공개해 기획 단계부터 글로벌 흥행까지의 제작 비화를 공유했으며, 아트 디렉터 니콜라스 맥슨-프랑콤이 작업한 신규 기념 아트워크도 함께 공개했다.

또한 전 플랫폼에서 무료 업데이트도 진행됐다. 캐릭터별 신규 헤어 스타일이 추가됐고, 게임 전반의 편의성 개선과 안정성 보완 작업도 함께 적용되며 플레이 환경이 한층 다듬어졌다.

성과 역시 눈에 띈다. 클레르 옵스퀴르: 33 원정대는 전 세계 누적 판매량 800만 장을 돌파했으며, 2025년 Xbox Game Pass에서 가장 많이 다운로드된 신규 서드파티 타이틀로 기록됐다. 오리지널 사운드트랙은 유튜브 누적 6억 회 이상 스트리밍을 기록했고, 영국 공식 앨범 차트 1위 6회, 미국 빌보드 앨범 차트 톱5 진입 등 음악 부문에서도 성과를 이어갔다.

1주년을 기점으로 콘텐츠와 흥행 양면에서 존재감을 재확인한 클레르 옵스퀴르: 33 원정대가 앞으로 어떤 확장 콘텐츠로 이용자들의 관심을 이어갈지 주목된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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