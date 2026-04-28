“단 한 번에 성공” 한다감, 결혼 6년 만의 경사…‘최고령 산모’ 고백

한다감이 자필 편지로 임신 소식을 알렸다. 출처=한다감 SNS

배우 한다감이 결혼 6년 만에 엄마가 된다.

28일 한다감은 자신의 소셜미디어를 통해 “41세에 결혼해 올해 결혼 6년 차에 하늘의 축복으로 아이를 갖게 됐다”며 직접 임신 소식을 전했다. 그는 “지금도 믿기지 않지만 사실”이라며 벅찬 감동을 드러냈다.

1980년생인 한다감은 “연예계 최고령 산모가 됐다”고 자신을 소개하며 “이 늦은 시기에 큰 축복과 선물을 주셔서 감사하다”고 밝혔다. 특히 임신 과정에 대해서도 솔직하게 언급해 눈길을 끌었다. 그는 “병원을 미리 다니며 준비한 결과, 단 한 번에 성공했다”며 시험관 시술을 통해 소중한 생명을 얻었음을 알렸다.

현재 건강 상태에 대해서는 “조심해야 할 단계는 지나 평소처럼 운동과 방송 스케줄을 소화하고 있다”며 “최고령 산모인 만큼 관리와 조심에 더 신경 써서 제2의 인생을 걸어나가 보겠다”고 전했다. 한다감은 끝으로 “예쁜 아가는 가을에 만나볼 수 있을 것 같다”며 출산 예정 시기를 덧붙였다.

한편 한다감은 2020년 1월 비연예인 남성과 결혼했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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