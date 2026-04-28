스포츠 퍼포먼스 향상 위해 FCMM(찬스월드)·이아이엠코리아(EIM_ROK)·대한피구연맹 ‘3자 맞손’

FCMM(찬스월드), 이아이엠코리아(EIM_ROK), 대한피구연맹 관계자들이 지난 24일 경기도 화성 라비돌리조트에서 열린 상호협력과 발전을 위한 교류협력 협약식에 참석해 기념촬영을 하고 있다. FCMM<㈜찬스월드> 제공

“건강한 스포츠 생태계를 만들어 나가겠다.”

FCMM<㈜찬스월드>은 (사)이아이엠코리아(EIM_ROK), 대한피구연맹과 함께 스포츠 퍼포먼스 향상 및 선수 지원 강화를 위한 3자 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이들은 이번 협약을 통해 ▲선수 퍼포먼스 향상을 위한 전문 프로그램 도입 ▲스포츠 의류 및 용품 지원 ▲현장 중심의 스포츠 과학 교육 및 콘텐츠 협력 등을 추진할 계획이다.

비영리 공인법인 이아이엠코리아는 “미국스포츠의학회(ACSM)의 공식 인증을 받은 ACSM EIM의 한국 본부로 ‘운동이 약이다(Exercise is Medicine®)’ 철학을 기반으로 과학적 운동 문화 확산을 통한 국민 건강 증진을 추구하고 있다”고 밝혔다.

특히 FCMM과 EIM_ROK는 협업 의류를 중심으로 한 굿즈를 선보이고, 이를 기반으로 참여형 캠페인을 함께 추진한다. 기능성과 메시지를 결합한 제품과 콘텐츠를 통해 소비자들이 자연스럽게 스포츠 부상 방지의 중요성을 인식하고 실천할 수 있도록 유도한다는 방침이다.

FCMM 관계자는 “이번 3자 협약은 단순한 후원을 넘어, 선수들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 통합적인 지원 모델이라는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 다양한 스포츠 종목과의 협업을 통해 건강한 스포츠 생태계를 만들어 나가겠다”고 밝혔다

양상진 EIM_ROK 전략기획위원장 겸 동원대학교 교수는 “‘운동이 약이다’ 라는 철학을 바탕으로, 보다 많은 사람들이 안전하게 스포츠를 즐길 수 있도록 돕는 것이 목표”라며 “이번 협업을 통해 부상 방지에 대한 인식과 실천을 동시에 확산시켜 나가겠다”고 전했다.

이번 협약식은 지난 25일 경기도 화성 라비돌리조트에서 각 기관 관계자들이 참석해 진행했다. 이들은 상호 협력 체계를 구축하고 지속 가능한 스포츠 발전 방향을 논의하는 자리로 마련됐다. 특히 EIM KOREA는 직접 참여해 대한피구연맹 관계자 및 선수들을 대상으로 스포츠 퍼포먼스와 관련된 전문 강의를 진행하며 실질적인 협업의 시작을 알렸다. 해당 강의는 선수들의 경기력 향상과 부상 예방에 대한 이해를 높이는 데 초점을 맞췄다.

한편,3사가 함께하는 스포츠 부상 방지 캠페인 및 협업 굿즈에 대한 상세 내용은 추후 순차적으로 공개될 예정이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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