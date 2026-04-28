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[SW포토]코르티스, '사랑합니다'

입력 : 2026-04-28 14:06:17 수정 : 2026-04-28 14:06:17

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그룹 코르티스(건호, 성현, 주훈, 제임스, 마틴)가 28일 서울 성동구 성수동 서울 아지트에서 열린 에어비앤비 글로벌 숙박 체험 플랫폼 체험 론칭 기념 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com



김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

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