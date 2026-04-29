오프아워X곽민경, 전속모델로 협업라인 ‘민경’s Pick’ 공개

오프아워

곽민경과 홈웨어 브랜드 오프아워(OFF HOUR)가 협업을 통해 새로운 협업라인 ‘민경’s Pick’을 선보였다.

이번 협업라인은 오프아워 전속 모델로 발탁되게 된 곽민경의 일상적인 감성과 브랜드가 추구하는 ‘편안한 라이프스타일’이 오프아워의 가치와 맞닿으며 기획된 것으로, 소비자와의 공감대를 강화하는 데 초점이 맞춰졌다.

‘민경’s Pick’은 곽민경이 직접 착용하고 제안하는 형태의 큐레이션 라인으로, 오프아워의 SS 시즌 신상품을 중심으로 구성됐다. 소비자들은 공식 쇼핑몰을 통해 곽민경의 스타일링을 참고하며 제품을 보다 직관적으로 선택할 수 있다.

2001년생인 곽민경은 무용과 출신으로 무용수·모델·인플루언서로 활동 중이다. 지난해 TVING 리얼리티 연애 프로그램 '환승연애4'에 출연해 9년 연애 서사로 화제를 모으며 대중적 인지도를 크게 끌어올렸다. 방영 기간 내내 비드라마 출연자 화제성 상위권을 유지하며 프로그램의 흥행을 이끈 주역 중 한 명으로 꼽힌다. 팬들로부터는 '민와와', '꼬부기' 등의 애칭으로 불리며 두터운 팬층을 형성하고 있다. 현재 약 90만 팔로워의 인스타그램과 22만 구독자의 유튜브 채널을 운영하며, 꾸밈없는 일상 콘텐츠로 높은 공감대를 이어가고 있다.

오프아워

이러한 친근한 이미지가 오프아워가 강조해온 ‘집에서의 나, 오프아워와 함께’, ‘일상 속 편안함’이라는 메시지와 조화를 이루며 전속 모델로 선정됐다. 브랜드 측 역시 곽민경이 가진 대중성과 현실적인 라이프스타일이 제품의 활용도를 효과적으로 전달할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 리얼리티 연애 프로그램 출연 이후 높아진 인지도로 왕성한 활동을 진행 중이며 팬들로부터 ‘민와와’, ‘꼬부기’ 등의 애칭으로 불리고 있다. 현재 약 90만 팔로워의 인스타그램과 22만 구독자의 유튜브 채널 운영도 함께 하고 있는데 이 곳에서는 일상을 기반으로 한 콘텐츠로 높은 공감대를 형성하고 있다.

오프아워 측은 “곽민경과 함께한 협업 라인이 공개 초기부터 긍정적인 반응을 얻고 있다”며 “앞으로도 다양한 콘텐츠와 협업을 통해 브랜드가 지향하는 편안한 라이프스타일을 지속적으로 확장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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