그룹 코르티스(건호, 성현, 주훈, 제임스, 마틴)가 28일 서울 성동구 성수동 서울 아지트에서 열린 에어비앤비 글로벌 숙박 체험 플랫폼 체험 론칭 기념 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

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