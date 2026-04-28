비던(B:DAWN), 데뷔 전부터 '범' 기운…타이틀 포스터 공개

비던의 타이틀 포스터. 두리엔터테인먼트 제공

버추얼 아이돌 그룹 비던(B:DAWN)이 데뷔 싱글 ‘범(BEOM)’의 타이틀 포스터를 공개하며 강렬한 존재감을 드러냈다.

소속사 두리엔터테인먼트는 지난 27일 오후 10시 공식 SNS 채널을 통해 ‘범(BEOM)’ 타이틀 포스터를 오픈했다고 28일 밝혔다.

이번 포스터에는 강호, 송우림, 이한솔, 임이온, 서도진 다섯 멤버가 한자리에 모여 압도적인 카리스마를 발산하는 모습이 담겼다.

멤버들은 블랙 스타일링으로 시크한 매력을 더하는 동시에 흔들림 없는 시선과 자신감 넘치는 포즈로 데뷔를 앞둔 비던의 강렬한 에너지를 직관적으로 표현했다. 특히 강렬한 레드 컬러 배경과 대비되는 날카로운 눈빛, 역동적인 구도가 어우러지며 도발적이고 파워풀한 비던만의 아우라를 완성했다.

타이틀 포스터는 화려하면서도 공격적인 분위기를 통해 비던이 선보일 음악적 방향성을 보다 선명하게 드러내며, 멤버들의 카리스마가 결합된 강렬한 비트와 파워풀한 퍼포먼스에 대한 기대감을 높인다.

비던은 '비포 더 던(Before the Dawn)'의 약자로, 가장 어두운 순간을 지나 빛을 맞이하기 직전의 시간을 의미한다. 사격·농구·종합격투기 등 다양한 종목 출신 운동선수 5명이 아이돌의 꿈에 도전해 결성한 그룹으로, 데뷔 전부터 독특한 이력으로 주목받아 왔다.

앞서 비던은 로고 모션과 비주얼 필름 등을 통해 독창적인 세계관과 차별화된 비주얼을 순차적으로 공개해 왔다. 이번 타이틀 포스터는 그 흐름을 잇는 콘텐츠로, 데뷔 프로젝트의 방향성과 콘셉트를 한층 구체화했다.

소속사 관계자는 “타이틀곡 ‘범(BEOM)’은 비던이 지닌 강인한 정체성을 압축적으로 담아낸 곡”이라며 “포스터에서 느껴지는 강렬하고 거친 에너지를 무대 위 퍼포먼스로 구현할 예정”이라고 밝혔다.

한편 비던은 오는 30일 ‘범(BEOM)’ 뮤직비디오 티저를 공개하며, 해당 영상에서 데뷔곡 퍼포먼스 일부를 처음으로 선보일 예정이다. 또 다음달 6일 데뷔 싱글 발매를 앞두고 본격적인 활동에 나선다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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