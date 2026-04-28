진영, 아이오아이 다시 만난다…‘웃으며 안녕’ 직접 프로듀싱

배우 진영. 매니지먼트 런 제공

배우 진영이 연기가 아닌 음악으로 다시 한번 존재감을 드러낸다. 오랜 시간 쌓아온 감성과 서사를 바탕으로, 이번에는 프로듀서로서 무대 뒤에서 새로운 이야기를 써 내려갈 예정이다.

28일 매니지먼트 런은 “드라마와 영화를 통해 배우로 자리매김한 진영이 오는 5월 아이오아이와의 협업을 예고했다”며 “프로듀서로서 그만의 섬세한 감성을 담은 음악으로 K-팝 팬들과 다시 만날 것”이라고 밝혔다.

진영은 그동안 출연 작품의 OST 작업에 꾸준히 참여하며 음악적 역량을 쌓아왔다. 직접 작사와 작곡을 맡아 극의 분위기를 한층 깊이 있게 끌어올렸고, 시간이 지날수록 한층 성숙해진 감성으로 팬들의 호응을 얻어왔다. 배우로서의 활동과 별개로 음악에서도 자신만의 색을 분명히 구축해온 셈이다.

이번 협업은 2016년 Mnet 프로듀스 101을 통해 인연을 맺은 아이오아이와의 재회라는 점에서 더욱 의미를 더한다. 당시 인연이 약 10년 만에 다시 이어지면서, 진영 특유의 서정적인 음악 세계를 기다려온 팬들의 기대감도 높아지고 있다.

특히 진영은 아이오아이의 선공개곡으로 알려진 ‘웃으며 안녕’의 작사와 작곡을 모두 맡았다. 이 곡은 약 10년 전 작업된 아카이브 트랙으로, 당시의 감성을 고스란히 담은 채 세상에 공개되는 작품이다. 시간이 지나 다시 꺼내진 이 음악은 과거와 현재를 잇는 매개로서 특별한 의미를 지닌다.

곡의 메시지처럼 ‘미리 건네는 인사’라는 테마는 멤버들의 목소리를 통해 다시 살아나며, 멈춰 있던 시간을 자연스럽게 이어준다. 오랜 기다림 끝에 완성된 이번 작업은 팬들에게 깊은 여운과 함께 새로운 시작을 알리는 신호탄이 될 전망이다.

연기와 음악을 오가며 활동 반경을 넓혀온 진영은 이번 프로젝트를 통해 프로듀서로서의 역량까지 입증할 것으로 보인다. 아이오아이와의 재회를 계기로, 아티스트로서의 스펙트럼을 한층 확장할 수 있을지 주목된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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