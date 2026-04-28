[SW포커스] 나가도, 들어오지 못하는…삼성이 ‘변비’ 늪에 빠졌다

사진=삼성라이온즈 제공

‘나가면 뭘 하나, 들어오질 못하는데….’

두 얼굴의 삼성이다. 온탕과 냉탕을 오간다. 미친 듯이 속도를 높이다가도, 언제 그랬냐는 듯 침묵한다. 지난 10일 대구 NC전에서부터 18일 대구 LG전까지 7연승을 내달렸다. 이 기간 순위표 가장 높은 곳(4월15일)에 오르기도 했다. 삼성이 10경기 이상 치른 시점서 단독 1위에 자리한 것은 2021년 10월 이후 4년 6개월 만이었다. 기쁨도 잠시. 갑작스레 가파른 내리막길을 걸었다. 19일 대구 LG전부터 26일 고척 키움전까지 7경기 연속 빈손으로 돌아서야 했다.

가장 큰 문제는 팀 색깔이 흐릿해졌다는 점이다. 삼성의 강점은 단연 방망이다. 언제 어디서 터질지 모르는 강력한 한 방은 상대를 압박하는 무기다. 2024~2025시즌 2년 연속 팀 홈런 1위를 차지했다. 올해는 다르다. 팀 타율 자체는 나쁘지 않지만(27일 기준 0.269·3위), 임팩트가 떨어진다. 팀 홈런이 눈에 띄게 감소한 까닭이다. 24경기를 치르는 동안 18개 대표를 쏘아 올렸다. 리그 8위. 지난 시즌 동일 경기서 27번의 아치(!위)를 그렸던 것과는 다른 그림이다.

사진=삼성라이온즈 제공

심지어 ‘변비’가 심각하다. 쌓여가는 잔루가 대변한다. 222개나 된다. 리그서 가장 많다. 이 부문 최저 롯데(178개)와 44개나 차이가 난다. 연패 기간에도 70개의 잔루를 남겼다. 출루율이 다른 만큼 직접적인 비교는 어렵지만, 큰 틀에서 흐름이 원활하지 않다는 것을 보여준다. 삼성의 경우 올 시즌 출루율 2위(0.368)에 득점권 타율 7위(0.241)다. 안타, 볼넷 등으로 열심히 나가도 홈을 밟는 자원은 한정적이라는 의미다. 팀 배팅이나 작전 수행 등도 소극적이다.

결국 해결사가 없다는 뜻이기도 하다. 지긋지긋한 부상 악재의 여파다. 메디컬 리포트가 빼곡하게 채워지고 있다. 주축 타자들 가운데 절반 가까이 쉼표를 찍었다. 이달 초 옆구리를 다쳤던 김성윤을 비롯해 김영웅(햄스트링 부상), 구자욱(갈비뼈 실금), 이재현(허리 염증) 등이 차례로 자리를 비웠다. 박승규, 전병우 등이 잘해주고 있지만, 공백을 완전히 메울 순 없을 터. 최형우, 르윈 디아즈 등 일부 선수에게 집중 견제가 쏠리면서 득점 루트가 단조로워졌다.

무거워진 방망이는 마운드에도 영향을 미친다. 부담이 가중된 까닭이다. 점수를 주면 극복하기 어렵다는 생각이 어깨를 짓누른다. 급격하게 흔들리기 시작한 불펜이 대표적이다. 19일까지만 하더라도 삼성은 리그에서 유일하게 구원투수 패가 없는 팀이었다. 지난주 6경기를 치르는 동안 구원 패가 3패나 된다. 23일 대구 SSG전에선 9회에만 대거 7점을 내주며 승기를 놓쳤다. 일단 분위기를 바꾸는 것이 급선무다. 다행히 부상자들이 하나둘 복귀한다. 28일 잠실 두산전을 앞두고 김성윤과 이성규가 1군 엔트리에 합류했다. 선수 한 명이 해답이 될 순 없지만, 새로운 활기를 불어넣어 줄 수 있는 카드다.

사진=삼성라이온즈 제공

사진=삼성라이온즈 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]