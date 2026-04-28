[SW광장] ‘K-컬처 300조’ 비전, ‘보은인사’ 그림자에 가려지지 않으려면

최휘영 문화체육관광부 장관이 황교익 한국문화관광연구원 신임 원장에게 임명장을 수여하고 있다. 사진=문체부

K-컬처 300조원 시대는 이재명 정부가 출범 이전부터 줄곧 내세운 문화계 핵심 공약이다. K-콘텐츠를 국가 전략산업으로 육성하고 한국을 명실상부한 글로벌 문화강국으로 도약하겠다는 의지의 표명이다. 최휘영 문화체육관광부 장관이 취임식에서부터 “제2의 도약으로 K-컬처 시장 300조원 시대를 열겠다”고 할 정도로 그동안 정부는 이를 수차례 공언했다.

국가 성장의 새로운 동력을 문화에서 찾겠다는 발상은 분명 고무적이다. 하지만 이토록 화려한 비전이 빛을 발하기 위해서는 현장에서 실현해낼 사람이 무엇보다 중요하다. 의도가 어찌 됐건 적임자를 배치하는 과정에서 잡음이 들린다면 그 추진력은 약해질 수밖에 없다. 최근 들려오는 문화예술계 공공기관장 인사를 둘러싼 논란이 유독 뼈아프게 다가오는 이유다.

실제로 문화예술계 반발 또한 이례적이다. 진보 성향의 문화예술네트워크인 문화연대 등은 지난 21일 청와대 앞에서 규탄 기자회견을 열며 정부의 문화예술기관장 인사를 보은 인사로 규정하고 전면 재검토를 촉구했다. 문화예술계 인사 문제로 비판 성명이 나온 건 2016년 박근혜 정부의 블랙리스트 파문 이후 10년 만이다. 이날 성명을 낸 단체들은 과거 보수 정권의 블랙리스트 사태와 편향적 인사를 강하게 비판해온 바 있다. 이들이 공개적으로 문제를 제기하고 나섰다는 점은 현 상황을 가볍게 넘길 수 없게 만든다.

최근 단행된 인사들을 보면 우려가 단순히 기우라고 보기 어렵다. 국립정동극장의 코미디언 출신 서승만 대표이사와 모델·배우 출신 장동직 이사장, 국외 한국어 교육기관인 세종학당재단의 역사학자 전우용 이사장, 한국문화관광연구원의 맛 칼럼니스트 황교익 신임 원장 모두 대선 과정에서 이재명 대통령을 공개 지지하거나 정치적 궤를 같이해온 인물들이다. 최종 낙마하긴 했지만 배우 이원종의 한국콘텐츠진흥원장 후보 내정 논란까지 더해지며 문화예술계에 충격을 안겼다.

물론 이들이 해당 분야와 전혀 무관한 인물들은 아니다. 서 대표는 공연 연출 경력과 행정학 박사 학위를 가졌고 연극영화·영상미디어 석사와 행정학 박사 학위를 취득했다. 전 이사장도 대중적 인지도가 높은 역사학자이며 황 원장 역시 음식과 관광 콘텐츠 분야에서 오랫동안 활동해왔다. 하지만 이들이 국가의 문화 정책을 설계하고 국립기관을 이끌 최적의 전문가인가라는 질문에는 여전히 물음표가 붙는다.

더 큰 문제는 이들의 과거 행보가 불러일으킬 불필요한 오해다. 황 원장은 임명 직후 이 대통령이 경기지사 시절 함께 떡볶이 먹방을 찍었던 장면이 소환돼 화제가 됐다. 인사의 본질과 무관하게 보은이나 코드라는 해석을 불러올 여지를 키운다. 과거 보수 정권의 블랙리스트를 그토록 강력하게 비판해온 정부라면 자칫 보은 인사나 코드 인사로 비칠 수 있는 행보에 대해 더 세밀하고 엄격한 잣대를 적용했어야 마땅하다.

K-컬처 300조원 시대는 몇몇 인지도 높은 인사들의 활약으로 이뤄지는 것이 아니다. 현장과 대중의 신뢰가 뒷받침될 때 비로소 가능하다. 논란이 불거질 수 있는 자리에 인사 문제로 잡음이 불거지는 것은 현장의 신뢰를 갉아먹는 것은 물론 정부가 지향하는 가치마저 스스로 흠집 내는 결과를 초래할 수 있다.

재공모에 들어간 콘진원을 비롯해 국립극장·국립국악원·서울예술단 등 주요 기관장 인선 아직 남아 있다. 인사는 결과 이전에 과정에서 신뢰를 얻어야 한다. K-컬처 300조원이라는 비전을 현실로 만들기 위해서라도 문화예술계가 납득할 수 있는 명확한 원칙과 설득이 뒤따라야 한다. 그래야만 같은 논란이 반복되지 않고 정부의 핵심 정책 또한 힘을 받을 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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