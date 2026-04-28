넥슨, 박물관 새 이름은 ‘넥슨뮤지엄’…게임 IP 문화 거점 전환

넥슨뮤지엄 전시포스터. 넥슨 제공

넥슨이 자사의 대표 문화공간인 넥슨컴퓨터박물관을 전면 재정비해 ‘넥슨뮤지엄’으로 새롭게 출범시키며 게임 문화 플랫폼으로서의 정체성을 한층 강화한다. 단순 전시 공간을 넘어 플레이 경험과 IP 서사를 결합한 복합 문화 거점으로의 전환이다.

넥슨은 넥슨컴퓨터박물관을 넥슨뮤지엄으로 리브랜딩하고 오는 5월 12일 재개관한다고 28일 밝혔다. 이번 개편은 약 4개월간의 리뉴얼을 거쳐 진행됐다.

새롭게 출범하는 넥슨뮤지엄은 아시아 최초의 컴퓨터 박물관이라는 기존 정체성을 확장해 넥슨이 30년간 축적해 온 게임 헤리티지를 현대적 미디어와 전시 기법으로 재해석한 ‘게임 브랜드 거점’으로 재구성된 것이 특징이다. 기술 중심의 아카이브형 전시에서 벗어나 게임을 만들어내고 소비하는 주체를 ‘플레이어’로 정의하며 참여형 문화 경험을 전면에 내세웠다.

전시는 한국 온라인 게임의 발전사를 중심으로 구성되며, 유저들의 플레이 기록을 물리적·감각적 경험으로 확장해 가상 세계를 현실 공간에 구현하는 방식으로 설계됐다. ‘바람의나라’, ‘카트라이더’, ‘메이플스토리’, ‘마비노기’, ‘던전앤파이터’ 등 40여 개에 달하는 넥슨 주요 IP가 전시 전반에 걸쳐 유기적으로 배치된다.

넥슨뮤지엄 로고. 넥슨 제공

특히 관람객 개인의 넥슨 계정 로그인 데이터를 기반으로 게임 플레이 이력을 한데 모아 보여주는 개인화 전시 시스템이 핵심 요소로 도입된다. 매칭된 IP는 전시 시작부터 종료까지 다양한 형태로 등장하며 관람 경험 전반을 구성한다. 반면 게스트 관람객에게는 랜덤 IP가 제공돼 넥슨의 다양한 게임 세계를 자연스럽게 탐색할 수 있도록 설계됐다.

브랜드 아이덴티티도 새롭게 개편됐다. 새 로고는 현실과 가상 세계의 경계가 교차하는 지점을 시각적으로 구현한 것으로, 넥슨 CI 요소를 반전 및 입체화해 ‘경계의 문’을 형상화했다. 이는 박물관을 통과하는 순간 새로운 세계로 진입하는 경험을 상징한다.

박두산 넥슨뮤지엄 관장은 “넥슨뮤지엄은 게임을 단순히 전시하는 공간이 아니라 플레이어의 경험과 기억을 구조화하는 문화 플랫폼”이라며 “게임 문화의 확장 가능성을 보여주는 대표 거점으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

이번 리브랜딩을 계기로 넥슨뮤지엄이 게임을 매개로 한 문화·산업 융합 플랫폼으로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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