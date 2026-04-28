KT 롤스터 무패 질주 vs 한화생명 추격…최대 빅매치 성사

약 3년 만에 라운드 스윕 노리는 KT 롤스터. 라이엇 게임즈 제공

KT 롤스터가 개막 이후 무패 행진을 이어가며 1라운드 전승이라는 대기록에 성큼 다가섰다. 선두를 위협하는 한화생명e스포츠 역시 거센 추격전을 펼치며 정면 승부를 앞두고 있어 순위 경쟁이 뜨겁게 달아오를 전망이다.

28일 라이엇 게임즈에 따르면 오는 29일부터 5월3일까지 서울 종로구 치지직 롤파크에서 2026 LCK 정규 시즌 5주차 경기가 진행된다.

5주차 시작부터 리그 판도를 뒤흔들 빅매치가 펼쳐진다. 개막 8연승으로 단독 선두를 달리고 있는 KT 롤스터와 7승 1패로 2위를 유지 중인 한화생명e스포츠가 29일 맞붙는다.

KT가 이 경기까지 승리할 경우 9전 전승으로 1라운드를 마감하며 2023년 서머 이후 약 3년 만의 라운드 스윕을 달성하게 된다.

반대로 한화생명 입장에서는 선두 추격의 분수령이다. 6연승 흐름 속에서 KT의 무패 행진을 저지하고 승차를 좁힐 수 있는 절호의 기회라 양 팀 모두 물러설 수 없는 승부가 예상된다.

맞대결의 핵심은 미드 라인 대결이다. 한화생명 ‘제카’ 김건우는 POM 포인트 400점으로 리그 단독 선두를 달리고 있고, KT ‘비디디’ 곽보성 역시 팀의 중심으로 활약하며 300점을 기록 중이다. 여기에 탑 라이너 ‘퍼펙트’ 이승민과 ‘제우스’ 최우제의 라인전 맞대결까지 더해져 경기 흐름을 좌우할 변수들이 곳곳에 포진해 있다.

과연 무패 행진을 이어온 KT 롤스터가 전승 신화를 완성할지, 아니면 한화생명e스포츠가 그 흐름을 끊고 선두 경쟁의 판도를 뒤흔들지 팬들의 이목이 집중되고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]