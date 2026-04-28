‘꿈이 진짜 이뤄지네’…스탠드업 코미디 도전 이상준, 마이크 하나로 美까지

방송인 이상준이 스탠드업 코미디로 해외까지 활동 영역을 넓혀가고 있다.

이상준은 지난 25일과 26일(현지시간) 미국 뉴욕 더 마르키 아스토리아(The Marquee Astoria)에서 'LEE SANG JUN SHOW in NYC'를 성황리에 개최하며 주목받았다. 공연은 올해 데뷔 20주년을 맞은 이상준의 첫 미국 스탠드업 코미디 무대인 점에서 의미를 더했다.

이상준은 지난해 5월 유튜브 채널 '이상준쇼'에서 마이크 하나로 관객과 호흡하고 웃음을 이끌어내는 스탠드업 코미디에 도전하는 과정을 공개하며 본격적인 시작을 알렸다.

이후 이상준은 '전 회차 매진'이라는 진기록을 세우며 스탠드업 코미디 열풍에 힘을 보탰다. 지난해 프리뷰 공연을 시작으로 '이상준쇼' 고양, 서울, UNSCRIPTED 등에서 연이어 매진을 기록하며 누적 관객 약 4천 명을 돌파했다. 전국 10개 도시에서 개최된 '이상준쇼 44'는 전석 매진과 누적 관객 약 1만 8천 명을 기록하며 흥행 저력을 입증했다. 이어 '이상준쇼-빌드업', '노마스크', '솔로파티', '크루즈 스페셜'까지 연달아 매진 행렬을 이어오며 존재감을 보여줬다.

이상준은 오는 5월 30일과 31일 연세대학교 신촌캠퍼스 대강당에서 개최되는 '이상준쇼-상준카세' 무대에 오른다. 뜨거운 성원에 힘입어 매진을 기록한 이번 공연에서도 이상준은 재치 있는 입담으로 무대를 꾸밀 예정이다.

2006년 SBS '웃음을 찾는 사람들'에서 데뷔한 이상준은 그동안 방송과 유튜브 등 다양한 플랫폼에서 꾸준한 활동을 이어왔다. 지난해부터는 스탠드업 코미디에서도 활약하며 데뷔 20주년과 함께 뜻깊은 행보를 보여주고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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