“25년 연예 생활 중 가장 진정성 있게”…진태현, ‘이혼숙려캠프’ 하차 심경

진태현이 장문의 손편지로 인사를 남겼다. 출처=진태현 SNS

배우 진태현이 JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’를 떠나는 심경을 전했다.

28일 진태현은 자신의 소셜미디어를 통해 “아직 방송 분량이 많이 남았는데 공식 기사가 먼저 올라왔다”며 “마지막 방송 후 인사를 드리려 했으나 기사를 접한 분들이 많아 미리 적어둔 글로 인사를 대신한다”고 밝혔다.

진태현은 함께 공개한 장문의 손편지에서 하차 배경과 소회를 구체적으로 밝혔다. 그는 “매니저를 통해 제작진의 하차 결정에 관한 설명을 들었고 4월 초 마지막 녹화를 끝으로 이숙캠을 떠나게 됐다”고 전했다.

이어 “제 삶의 경험이 한정적이고 주관적이다 보니 프로그램을 진행하는 동안 저의 개인적인 생각이나 조언들이 늘 고민이자 걱정이었다”며 “시청자와 출연 부부들에게 진정으로 도움이 되었을지 돌아보니 부끄러운 마음도 든다”고 솔직한 속내를 털어놨다.

그러면서도 프로그램에 대한 애정은 감추지 않았다. 진태현은 “지난 25년의 연예인 생활 중 그 어떤 촬영보다 열심히 했고 진정성 있게 임했다”며 “부족한 저를 추천해 준 (서)장훈이 형에게도 깊은 감사를 전한다”고 덧붙였다.

향후 계획에 대해서는 “이제 아내와 함께 ‘결혼 장려 커플’로서 감사와 사랑을 나누며 살아가겠다”며 “앞으로도 여러 방송과 준비 중인 새로운 도전들에 최선을 다할 것”이라고 다짐했다.

앞서 JTBC 측은 프로그램 재정비 차원에서 진태현의 하차 소식을 알린 바 있다. 진태현은 지난 2024년 8월 이혼숙려캠프의 시작부터 함께하며 남편 측 가사조사관이자 부부 심리극 조교로 활약하며 시청자들의 공감을 샀다.

한편 진태현과 함께 MC로 호흡을 맞춘 서장훈과 박하선은 프로그램을 계속 지킬 예정이다. 진태현의 빈자리를 채울 후임은 아직 공개되지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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