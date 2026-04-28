서장훈 “절대 결혼 못 해” 일갈…‘피의 각서’ 요구하는 집착남에 날린 팩폭 [TV핫스팟]

사연자가 남자친구의 심한 집착에 대해 고민을 털어놓았다. 출처=‘무엇이든 물어보살’ 362회 방송 캡처

남자친구의 도를 넘은 집착과 통제로 고통받는 20세 여대생의 사연이 공개돼 충격을 안겼다.

지난 27일 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 ‘무엇이든 물어보살’에는 “남자친구의 집착이 심해 어떻게 하면 잘 사귈 수 있을지 고민”이라는 사연자가 출연해 고민을 토로했다.

지인과의 술자리에서 만나 연애를 시작한 두 사람은 어느덧 300일을 앞둔 커플이다. 하지만 사연자가 밝힌 남자친구의 실상은 로맨스보다는 구속에 가까웠다. 사연자는 “(남자친구가) 학교에 가지 마라, 나를 버리는 거냐며 일상을 통제하는 것은 물론, 개인 일정이 있을 때도 무작정 찾아온다”고 폭로했다.

특히 군 입대를 앞둔 남자친구의 집착은 극에 달했다. 사연자에 따르면 그는 “군대에 있는 동안 다른 남자를 만나면 끝까지 찾아가겠다”는 협박성 발언과 함께 연애 관련 조항을 담은 계약서 작성을 강요한 것으로 알려졌다. 심지어 ‘피의 각서’를 언급하며 결혼과 출산 계획까지 압박했다는 사실이 밝혀져 장내를 술렁이게 했다.

보살들의 반응은 냉담했다. 이수근은 “그런 계약서는 법적 효력이 전혀 없다”며 단호하게 선을 그었고 서장훈 역시 “장담하는데 지금 이 사람과는 결혼까지 이어질 수 없다”며 현실을 직시할 것을 조언했다.

이어 서장훈은 “말도 안 되는 소리”라고 일축하며 “상대의 비상식적인 행동 하나하나에 의미를 부여하며 휘둘릴 필요가 없다”고 따끔한 일침을 가했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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