‘육각형 걸그룹’ 크레이즈엔젤, 5월 12일 신보 '피카소' 컴백

지난해 데뷔 활동을 핸드마이크 라이브로 선보인 ‘보컬 그룹’으로 주목받은 CrazAngel(크레이즈엔젤)이 새 앨범으로 글로벌 팬심을 사로잡는다.

크레이즈엔젤은 오는 5월 12일 첫 번째 미니앨범 'Picasso(피카소)'를 발매한다.

최근 공식 SNS를 통해 스케줄러와 콘셉트 이미지도 공개했다. '로즈 피리어드(장밋빛 시대)'와 '블루 피리어드(청색 시대)'에서 영감을 받은 것으로, 상반된 색감과 분위기가 이번 앨범을 통해 선보일 감정의 스펙트럼을 시각적으로 표현했다.

'Picasso'는 데뷔 싱글 'I'm Just Me(아임 저스트 미)'에서 시작된 서사를 확장한 앨범이다. 소속사 포베스트엔터테인먼트는 "외부의 시선에 흔들리지 않고 '있는 그대로의 나'를 받아들이자는 메시지에서 한 걸음 더 나아가 진정한 자아를 찾아가는 여정을 앨범에 담았다"라고 전했다.

'Picasso'라는 앨범명처럼 기존의 틀을 깨고 새로운 시선으로 대상을 바라봤던 화가 파블로 피카소의 도전 정신을 콘셉트 전반에 녹여내 자신들만의 음악적 스펙트럼을 선보일 예정이다.

크레이즈엔젤은 탄탄한 보컬과 퍼포먼스, 비주얼을 고루 갖춘 '육각형 올라운더' 그룹이다. 지난해 7월 발매한 데뷔 싱글 'I'm Just Me' 활동을 통해 K-팝 팬들에게 강렬한 눈도장을 찍었다. 특히 멤버들은 한국어·영어·중국어·광둥어 등 다양한 언어 소통 능력을 바탕으로 글로벌 시장에서 입지를 넓혀가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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