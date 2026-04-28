강소라, 쥬비스 모델 됐다…“건강하고 꾸준한 자기관리 실천”

건강하고 긍정적인 자기관리의 대명사 배우 강소라가 쥬비스그룹 새 브랜드 모델로 발탁됐다.

28일 쥬비스는 강소라를 브랜드 모델로 선정하고 건강 중심의 프리미엄 헬스케어 브랜드로서의 정체성을 더욱 강화한다고 밝혔다.

최근 다이어트 시장에서 개인의 몸 상태와 라이프스타일에 맞춘 관리의 중요성이 커지고 있는 상황에서 쥬비스는 신규 프로그램 바디부스팅 등을 통해 고객별 신체 변화와 생활 패턴을 반영한 관리 시스템을 고도화하고 있다.

이번 모델 선정 역시 오랫동안 지켜온 철학을 실제 고객이 공감할 수 있는 방식으로 전달할 수 있는지를 가장 중요한 기준으로 삼았다는 후문이다.

특히 강소라가 건강한 삶의 방식을 꾸준히 실천하고 긍정적인 라이프스타일을 보여주는 인물이라는 점에 주목했다. 일과 삶의 균형 속에서 꾸준한 자기관리를 이어가는 모습은 실제 고객들이 공감할 수 있는 삶의 방식이라는 설명이다. 또한 꾸준한 자기관리로 보여준 건강한 이미지와 배우로서의 안정적이고 세련된 분위기는 대중적인 친근함과 프리미엄 이미지를 동시에 갖춘 요소로 평가됐다.

강소라는 브랜드가 말하고 싶은 건강한 삶의 방식을 함께 보여주는 상징적인 파트너로서 쥬비스의 지속 가능한 건강 관리의 가치를 더욱 적극적으로 알려나갈 방침이다.

이번 모델 발탁을 통해 쥬비스는 ‘다이어트는 힘들고 반복되는 것’이라는 기존 인식을 넘어 건강하고 긍정적인 라이프스타일을 제안한다는 계획이다. 김대경 쥬비스 대표이사는 “이번 모델 발탁은 단순한 광고 모델 선정이 아니라 쥬비스가 24년간 지켜온 건강 중심의 관리 철학을 더 많은 고객에게 전달하기 위한 과정”이라며 “앞으로도 고객 개개인의 몸 상태와 라이프스타일에 맞춘 건강한 자기관리의 가치를 함께 이야기해 나가겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]