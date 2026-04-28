넥스지, 중독적 ‘음츠크’ …벅스 1위 질주

보이그룹 넥스지(NEXZ)가 2026년 첫 컴백을 화려하게 장식했다.

넥스지는 4월 27일 싱글 2집 ‘음츠크(Mmchk)’와 동명 타이틀곡을 발매했다. 컴백 당일 팬 쇼케이스를 연 넥스지는 타이틀곡 '음츠크' 무대로 포문을 열었다. 멤버들은 "컴백하는 날 넥스티(NEX2Y, 팬덤명)와 함께할 수 있어서 기쁘다. 더 성장한 모습 보여드리기 위해 열심히 준비했고, 팬분들이 저희 음악과 무대를 어떻게 봐주실지 너무 기대되고 설렌다"는 컴백 소감을 밝혔다.

이어 'O-RLY?'(오 리얼리?), 'Beat-Boxer'(비트복서), 'NALLINA'(난리나), 'Simmer'(시머) 등의 무대로 업그레이드된 '라이브 무대 맛집' 매력을 드러냈다. 각종 이벤트 코너도 눈길을 끌었다. 타이틀곡 '음츠크' 최고의 킬링 파트와 포인트 안무, 넥스지의 가장 자유로운 룰 브레이커 멤버, 멤버들의 '하이프맨(HYPEMAN)'이 되어주는 분위기 메이커, 7자 토크 등 이번 앨범 포인트와 연관된 질문에 답하는 시간을 가졌다. 뮤직비디오 촬영 현장에서 서로를 직접 찍어준 사진으로 꾸민 '뮤비 일기' 등 비하인드 스토리도 공개했다.

‘하이프맨’을 비롯해 글로벌 데뷔곡 '라이드 더 바이브(Ride the Vibe)’, '넥스트 제너레이션(Next Zeneration)' 등의 무대로 마지막까지 눈 뗄 수 없는 무대들을 꾸몄다. 컴백일인 27일 생일을 맞이한 유우를 위한 깜짝 생일 파티도 열렸다.

넥스지는 “많이 떨렸는데 넥스티를 보니 긴장도 풀리고 정말 재미있었다. 언제나 저희의 큰 힘이 되어주셔서 감사하다”며 “오늘을 시작으로 ‘음츠크’활동을 진행한다. 다양한 모습 보여드릴 테니 많은 기대 부탁드린다”고 당부했다.

컴백곡 ‘음츠크’는 발매 당일 오후 8시 기준 벅스 실시간 차트 정상에 진입했고 수록곡 '하이프맨'과 '음츠크' 영어버전은 전곡 차트인 했다. 성공적인 컴백을 알린 넥스지는 오는 5월 4일 타이베이, 6월 6일 홍콩, 7월 4일 방콕 등지에서 글로벌 쇼케이스 이벤트를 개최하며 이후 일본 첫 아레나 투어, 브라질 '록 인 리오' 페스티벌에 출연할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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