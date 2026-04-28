레드벨벳 조이, ‘도트 원피스 vs 끈나시’ 극과 극 매력…안 어울리는 게 뭐야? [스타★샷]

조이가 발랄하고 귀여운 모습을 공개했다. 출처=조이 SNS

그룹 레드벨벳(Red Velvet)의 멤버 조이가 독보적인 인형 미모를 과시하며 팬들의 마음을 설레게 했다.

지난 27일 조이는 자신의 SNS를 통해 최근 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 콘서트 후기 사진을 여러 장 공개했다. 공개된 사진 속 조이는 다채로운 스타일링을 완벽하게 소화하며 화보 장인다운 면모를 뽐냈다.

가장 먼저 시선을 사로잡은 것은 사랑스러운 도트 패턴의 오프숄더 원피스 룩이다. 조이는 어깨라인을 시원하게 드러낸 스타일로 직각 어깨를 강조하는 동시에 볼륨감 있는 소매 디테일로 귀엽고 로맨틱한 분위기를 연출했다. 특히 허리 라인을 잡아주면서 아래로 풍성하게 퍼지는 치마 라인은 조이의 슬림한 몸매를 더욱 돋보이게 했으며 밑단의 레이스 디테일이 더해져 마치 동화 속 공주님 같은 아우라를 완성했다.

또 다른 사진에서는 트렌디한 뉴트로(Newtro) 감성이 돋보였다. 조이는 귀여운 캐릭터 프린팅이 새겨진 화이트 슬리브리스 탑에 연청 데님 팬츠를 매치해 힙하면서도 청량한 매력을 발산했다. 상의는 타이트하게, 하의는 자연스럽게 떨어지는 핏으로 연출해 우월한 비율과 긴 다리 라인을 강조하며 감각적인 데일리 룩의 정석을 보여줬다.

한편 조이는 아시아 투어의 일환인 ‘2026 JOY ASIA TOUR ‘JOY SPLASH’ IN KUALA LUMPUR’ 일정을 성료하며 글로벌 행보를 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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