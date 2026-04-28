“20대 중반부터 수집” 고준희, 20년 모은 ‘에르메스’ 떼샷 공개

고준희가 가지고 있는 에르메스 가방을 모두 모았다. 출처=유튜브 채널 ‘고준희 GO’ 영상 캡처

배우 고준희가 수십 년간 수집해온 명품 가방 컬렉션을 전격 공개했다.

지난 27일 유튜브 채널 ‘고준희GO’에는 ‘고준희가 20년간 모은 에르메스 백 최초 공개’라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 고준희는 그간 베일에 싸여있던 자신의 소장품들을 소개하며 팬들과 소통했다.

이날 고준희는 “에르메스 편을 준비해달라는 요청에 따라 과거 샤넬 편처럼 어머니와 함께 사용하는 제품들을 모두 모아봤다”며 진열된 가방들을 소개했다. 특히 그는 “아마 내가 가진 것보다 어머니가 평소에 드시는 가방이 더 많을 것”이라며 남다른 스케일을 짐작게 했다.

제작진의 가격 질문에 대해서는 현실적인 답변을 내놓아 눈길을 끌었다. 고준희는 “현재 시세와 구입 당시 가격이 많이 다르다. 지금 가격으로는 나 역시 사지 못할 것”이라며 “에르메스 가방 구매는 타이밍”이라고 강조했다.

이어 추가 구매 의사를 묻는 질문에는 “돈이 있으면 사겠지만, 지금은 돈이 없다”고 솔직하게 답해 웃음을 자아냈다. 그는 “최근 일본에 있는 친구에게 연락이 왔을 때도 돈이 없어서 살 수 없다고 답했다”며 소탈한 면모를 보였다.

고준희가 에르메스 수집을 시작하게 된 계기는 가족을 위한 선물이었다. 그는 “20대 중반 파리 여행 중 어머니 선물을 사면서 처음 입문하게 됐다”며 “본격적으로 수익이 생기기 시작한 20대 중후반에 대부분의 가방을 구매했다”고 당시를 회상했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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