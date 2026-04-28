보이드, 첫 라이브공연 5월17일 개최…“무대 위 더 멋지게 빛나는 팀”

밴드 보이드(V01D)가 데뷔 후 첫 라이브 공연을 오는 5월 개최한다.

송유찬(드럼), 조주연(보컬), 케빈박(키보드·보컬), 정지섭(기타·보컬), 신노스케(베이스)로 구성된 보이드는 오는 5월 17일(일) 오후 5시 홍대 스페이스 브릭에서 ‘V01D Small Theater Live - journey #01’을 열고 팬들과 만난다. 지난 3월 데뷔 이후 약 2개월 만에 팬들에게 첫 라이브 무대를 선보이며 음악적 소통을 시도한다.

이번 공연에서는 데뷔 앨범 ‘01’에 수록된 타이틀곡 ‘Tug of War’(터그 오브 워)을 비롯해 ‘ROCKROCK’(락락), ‘The One’(더 원), ‘LUNA’(루나) 전곡 및 다양한 커버곡 무대를 선보일 예정이다. 전석 스탠딩 공연으로 오는 29일 멜론티켓에서 예매할 수 있다.

리더 송유찬은 “이렇게 일찍 단독 라이브 공연을 하게 될 줄은 예상하지 못했다. 준비해 온 음악들을 제대로 보여드릴 수 있는 기회라고 생각해서 많이 설렌다”며 “저희 보이드가 무대 위에서 더 멋지게 빛나는 팀이라는 걸 보여드리고 싶다. 많은 분들이 공연장에 오셔서 저희와 함께 즐겨주셨으면 좋겠다”고 말했다.

보이드는 첫 미니앨범 활동을 종료하고 자체 콘텐츠와 SNS 등으로 활발히 소통하며 첫 라이브 공연 연습에 열중하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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